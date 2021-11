Oslóban lelőttek egy férfit, aki késsel rontott járókelőkre, rendőrökre (videó)

A norvég rendőrség kedden agyonlőtt Oslóban egy férfit, aki félmeztelenül, késsel rontott a járókelőkre, majd rátámadt az elfogására kiérkezett rendőrökre is.

A hatóság tájékoztatása szerint az incidensben egy rendőr könnyebben megsebesült.

Torgeir Brenden rendőrségi szóvivő szerint a hatóságok reggel kaptak bejelentést a késsel fenyegetődző férfiról, aki elszaladt a helyszínre érkező rendőrök elől. A járőrautó üldözőbe vette, majd amikor a gépkocsi egy épület előtt lefékezett, hogy útját állja a támadónak, a férfi a szóvivő szerint az autó felé rohant. A lövéseket ezt követően adták le, egyelőre azonban nem világos, milyen körülmények között.

Norvég sajtóértesülések szemtanúkra hivatkozva hat lövésről adtak hírt.

Man with knife tries to stab people on the streets of Oslo, Norway as he’s screaming «allahu akbar». Stabs police officer and gets shot dead. pic.twitter.com/ifgpE961vH

— WickedViral (@WickedViralTV) November 9, 2021