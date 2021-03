Országszerte uszítanak a baloldali politikusok a vakcinák ellen

Nem csak a központi politikában működő Gyurcsány Ferenc DK-elnök és politikus társai támadják hónapok óta az orosz és a kínai vakcinát: a kampányba bekapcsolódnak egyes vidéki, ellenzéki vezetésű nagyvárosokban is. Miskolcon egy, Pécsett pedig már két önkormányzati képviselő is a keleti vakcinák ellen hangolt.

Ezt ne hagyja ki! A magyarok elítélik az oltásellenes politikai kampányt

Egyre több, korábban elsősorban a kínai vakcina miatt aggodalmaskodó egészségügyi szakember változtat az álláspontján, és mondja most már azt, hogy bármelyik vakcina jobb, mint a betegség átvészelése – írja a Magyar Nemzet.

Mint a lap megírta, hétfőn Zacher Gábor vallotta be a 168.hu-nak adott interjúban, hogy hamut kell szórnia a fejére, mert látja, hogy mit okoznak a vírus legújabb variánsai. „Egy héttel ezelőtt még azt mondtam, hogy a kínaival én nem oltatnám be magam, de most már azt kell mondjam, hogy azzal is! Oltani, oltani, oltás mindenekelőtt!” – szögezte le. Korábban Falus Ferenc volt országos tiszti főorvos is azt nyilatkozta az Euronewsnak, hogy Magyarországnak igazából nincs szüksége a kínai oltóanyagra, de a mostani helyzet azt mutatja, hogy igenis van.

Minél több bevethető vakcinához jut hozzá ugyanis Magyarország, annál több életet lehet megmenteni.

Közben egyes balliberálisok még mindig intenzíven kampányolnak a kormány által vásárolt kínai és orosz vakcina ellen, sőt jelentős összeget költöttek Facebook-hirdetésekre is, ezzel is növelni próbálják a magyarok oltóanyagokkal szembeni bizalmatlanságát. A rekorder ezen a téren a Gyurcsány Ferenc vezette DK,

a párt milliós tételben fizetett oltásellenes bejegyzések hirdetéseiért a Facebook hirdetéstárán fellelhető adatok szerint.

Gyurcsány és társai folyamatosan oltóanyag-ellenes hangulatot keltenek.

A balliberális oldal politikusai vidéken is megpróbálják aláásni az orosz és a kínai vakcinával szembeni bizalmat, így tett Auth István, a DK pécsi önkormányzati képviselője, tanácsnoka is. Ennek előzményeként mások mellett a Pécsistop.hu portál is megírta: amikor Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora beadatta magának a Szputnyik V oltóanyagot, úgy nyilatkozott: „Az a legjobb oltás, amelyik a vállban van.” Ezzel kapcsolatban Auth, a Baranya megyei 1-es választókerület DK-s elnöke, előválasztási jelöltje a Face­book-hozzászólásában megjegyezte: „Kérdés, igazából melyiket kapta. Ha mást, akkor el is hiszem” – tette hozzá a DK-s politikus, ezzel az orosz oltóanyag ellen próbált hangolni.

Oltás ellen uszított és hamis híreket terjesztett szintén Pécsett a Párbeszédből korábban kilépett önkormányzati képviselő, Ágoston Andrea is. A politikus egyebek mellett azt posztolta a közösségi oldalára: „A magyar kormányban nem bízunk, a teherautóról »leesett« vakcinákban sem.” Egy másik bejegyzésében pedig már nyíltan fogalmazott, amikor azt írta: „Kínában az idős embereket nem oltják a kínai vakcinával. Akkor a magyar öregeket miért?” Amikor egyes kommentelői jelezték, hogy vállalhatatlan, amit csinál, ez sem zavarta meg a balliberális képviselőt, és tovább vádaskodott.

Miskolcon a helyi baloldal régi motorosa, Bartha György önkormányzati képviselő nem tud leállni, ennek kapcsán a kormánypártok múlt pénteken tartottak sajtótájékoztatót. Ezen Nagy Ákos miskolci fideszes frakcióvezető kiemelte: a közelmúltban morbid módon Bartha arról posztolt, hogy járvány idején szép szokás az emberáldozat, s bár ezt a posztját törölte, bocsánatot nem kért senkitől. „De nem elégedett meg ennyivel, a napokban egy olyan írást propagált, ami szerint egyes vakcinák beadását meg kell fontolni, mert esetükben kérdéses a vakcinaútlevél. A cikk sugallata teljesen egyértel­műen az, hogy egyes vakcinák kockázattal járnak” – fogalmazott Nagy Ákos.