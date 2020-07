Óriási lángokkal ég a nantes-i székesegyház

Cikkünk frissül.

Tűz ütött ki a nantes-i székesegyházban szombat reggel – írja a Reuters nyomán az Origo. A Le Figaro szerint 7:44-kor riasztották a tűzoltókat, 60-an oltják a lángokat.

Az orgona is megéghetett. A környéket lezárták.

Az esetről készült felvételeken az látható, ahogy sűrű füst száll fel a XV. századi épületből.

Another French church, the Cathedral of Sts Peter and Paul in Nantes, is on fire.

This gothic masterpiece dates back to the 15th century!

Its just one of the hundreds of historic churches in France that have burned in recent years.

📼 by @AlessandroCere7 #France #Nantes pic.twitter.com/xODw7NpUjz

— Robert Kearney (@Robkearney1981) July 18, 2020