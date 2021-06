Orbán Viktor: előrébb vagyunk Európánál (élő)

A miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában kiemelte, hogy mostantól kezdve egyéni felelősség van az oltások tekintetében.

Majdnem 11850 embert oltottak be tegnap első oltással, második oltással pedig majdnem 81.943 embert – számolt be róla Orbán Viktor miniszterelnök szokásos péntek reggeli interjújában a Kossuth rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában. Hozzátette: ez jól mutatja, hogy megváltoztak a dolgok. A kormányfő arra is rámutatott, hogy már az első oltások száma száma is nagy biztonságot eredményez, ám a második oltás adja meg a teljes biztonságot. Arra is felhívta a figyelmet azonban, hogy az első oltások száma azért ilyen alacsony, mert az emberek már nem rohamozzák meg annyira az oltópontokat. Jelezte: míg korábban arra fektették a hangsúlyt, hogy az első oltások száma növekedjen, most ez megváltozott.

Mi vagyunk az egyetlen olyan ország, az Európában, ahol nem vakcinahiány van, hanem vakcinabőség

– mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök kiemelte: oltásbiztonságban vagyunk, és ez év végéig biztosan így marad, ezért tudunk segíteni más országoknak is.

Úgy fogalmazott,

Magyarországon senkinek nem kell tartania attól, hogy baj lesz, egy következő hullám esetén, vagy ha netán kiderül, hogy az oltás rövidebb ideig biztosít védelmet, mint hittük, mert annyi vakcinánk van, hogy mindenkit kétszer be tudnának oldani.

A magyar lakosság 54 százaléka már túl van az első oltásán és 38 százalék a másodikat is megkapta.

Orbán Viktor elmondta azt is, hogy tegnap 26 beteget vesztettünk el, és a fertőzött honfitársaink száma is meredeken csökken. Van viszont két és félmillió ember, aki nem kért vakcinát. A továbbiakban azonban nem ésszerű fenntartani a jelenlegi oltási rendszert, ezért úgynevezett készenléti oltási rendre állnak át. Ez azt jelenti, hogy néhány oltóhelyet fenntartanak, és aki akar oltakozni, annak oda kell mennie. Tehát nem lesz elérhető a vakcina a háziorvosoknál.

A gyermekek oltását illetően a miniszterelnök arról beszélt, hogy az egész vírushelyzetben nagyon nehéz tudományosan tisztán látni, mert minden érvényes megállapításhoz időtávlatban kell látni, de ebben a járványban ez a távlat még nincs meg. – Így vagyunk a fiatalabbakkal is – jelentette ki a kormányfő. Ugyanakkor elzárkózni sem szeretnének attól, hogy a szülő ha szeretné, beoltathassa a gyermekét. Orbán Viktor elmondta, nem gondolja, hogy a magyar tudományos közösségben ez a vita a nyár végénél hamarabb nyugvópontra jutna.

Még nem döntötték el, hogy lesz-e a gyermekek oltását illetően oltási kampány, azonban egyelőre a kiskorúak mehetnek a szüleikkel a legtöbb helyre.

Arról, hogy folytatják-e a kétoldalú megállapodásokat a kormányfő elmondta, szükséges lesz. Mint fogalmazott, van védettségi igazolványunk, a többiek előtt járunk, és Európában egy mögöttünk lévő pozícióból szeretnének előre jutni. Ha belép majd az európai kártya, az nem azt jelenti, hogy ki fognak bocsátani Brüsszelben egy kártyát, a nemzeti hatóságok feladata lesz, hogy kibocsátsák a védettségi kártyát.

A mostani védettségi kártyánk online változatát fogjuk kiegészíteni adatokkal, így a magyar digitális kártyán lévő adatok szinkronban lesznek a jövőben elkészülő többi európai ország kártyájával

– magyarázta a miniszterelnök.

