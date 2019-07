Orbán Viktor: fontos győzelmet arattunk (videó)

A kedden este véget ért, tisztújítási kérdésekben döntő EU-csúcsot értékelte Orbán Viktor miniszterelnök, akinek Facebook-oldalán jelent meg egy videó a kormányfő nyilatkozatával.

A miniszterelnök kiemelte, az Európai Bizottság elnöki posztjára eleinte felmerült két jelölt (Manfred Weber, illetve Frans Timmermans) kapcsán, hogy ők

„Magyarország számára több, mint rosszak lettek volna, hiszen bizonyítékát adták annak, hogy nem tisztelik Magyarországot és nem tisztelik a magyarokat. Ezt sikerült megakadályoznunk, ez a jó hír”

– tette hozzá a kormányfő.

Orbán Viktor egy lényeges körülményre is felhívta a figyelmet Ursula von der Leyen leendő elnökségével kapcsolatban:

„egy hétgyerekes családanyát választottunk meg a bizottság élére, ez már önmagában sokat elárul arról, hogy fordulat várható Európában”

– emelte ki.

A jövőt illetően a miniszterelnök elmondta: „harcok lesznek, véleménykülönbségek vannak, viták is lesznek, de az esélye ezeknek a küzdelmeknek a sikeres megújulására ma sokkal jobbak, mint korábban voltak.

Fontos győzelmet arattunk, de a nemzetközi politika sosem ér véget, nincs olyan, hogy egyszer csak abbahagyják, következésképpen mindig új kérdések, új viták jönnek elő, és miután nekünk magyaroknak és közép-európaiaknak megvan a határozott és világos érdekünk, és most már erőnk is van, hogy ennek érvényt tudjunk szerezni, ezért ki fogunk állni az érdekeink mellett a következő időszakban. A különbség az, hogy most nagyobb esélyünk van a sikerre, mint bármikor korábban volt” – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (b) Donald Tuskkal, az Európai Tanács elnökével egyeztet Brüsszelben, a Tanács székházában a rendkívüli EU-csúcsértekezletet megelőzően 2019. május 30-án