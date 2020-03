Operatív Törzs: több százra is emelkedhet a fertőzöttek száma

Sikerült izolálni az új koronavírust Magyarországon, így lehetőség nyílik a hazai vakcinák kifejlesztésére – mondta Müller Cecília.

Új szakaszba lépett a koronavírus elleni védekezés – mondta Lakatos Tibor. Az Operatív Törzs szóvivője közölte, hogy 15 óra és reggel 6 óra között nem lehet tartózkodni a vendéglátóhelyeken, de rendelést át lehet venni. Sportrendezvényeket zárt körben lehet tartani, táncos-zenés helyeken nem lehet senki.

Lakatos Tibor elmondta, hogy az élelmiszer, drogéria, a háztartási-vegyiárú, a dohánybolt és a benzinkutak nyitva lehetnek 15 óra után is. Szólt arról is, hogy külföldről csak a magyar állampolgárok léphetnek be az ország területére. Azon magyar állampolgárok, akik súlyosan fertőzött országból jönnek, azoknak kötelező karanténba menniük. Éjféltől 12 óráig közel 600 személyt fordítottak vissza Magyarország határaitól, és 1300 személy belépését tették lehetővé.

Lakatos Tibor elmondta, hogy Hegyeshalomnál tiltakozásba kezdtek éjjel azok a bolgár és a román állampolgárok, akiket nem engedtek be Magyarországra. A bolgár és a román hatóságokkal kötött egyezség alapján 21-24 óra között a román és a bolgár állampolgárok, míg 24-05 között csak a román állampolgárok mehetnek keresztül Magyarországon – mondta Lakatos Tibor.

Lakatos Tibor elmondta, hogy egyre több csaló tűnik fel a járvánnyal visszaélve. Velük szemben eljárások indulnak – tette hozzá.

Akár több százas nagyságrendű is lehet a fertőzöttek száma a következő időszakban

Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta, hogy eddig 50 megbetegedés volt itthon. Ez megfelel annak a mértéknek, amire számítottak. Ez akár meg is töbszöröződhet a következő időszakban – mondta a szakember. Akár több százas nagyságrendű is lehet a fertőzöttek száma. Készülnek a súlyosabb megbetegedésekre is – tette hozzá.

Az idős emberek nagyon veszélyeztetettek, a 70 év felettiek mindenképpen maradjanak otthon – hangsúlyozta Müller Cecília. A szabadban továbbra is sportolhatnak, azok akiknek semmilyen tünete nincs. Csoportosan nem mozogjon senki, meg kell tartani a két méteres távolságot.

Kérdésre reagálva Müller Cecília elmondta, hogy a védőoltások nem halasztódnak. A kampányoltások esetében átszervezés kell, mert iskolákban adják ezeket. Semmilyen károsodás nem éri azokat, akik néhány hónappal később kapják meg az oltást.

A foglalkozás-egészségügy továbbra is működik, az időszakos vizsgálatoknál lehet halasztás – mondta Müller Cecília.

Az apás szülésekkel kapcsolatban a tiszti főorvos azt mondta, hogy azokat a törvény garantálja. Ha az apának semmilyen tünete nincsen, akkor természetesen részt vehet a szülésnél.

Kiss Zoltán virológus vezetésével elsőként sikerült izolálni az új koronavírust Magyarországon. Ezzel lehetőség nyílik a hazai vakcinák kifejlesztésére – jelentette be Müller Cecília. Hamarosan elérhető lesz a vírus élő és nem élő formája a nemzetközi kutatók számára. A kutatóink az elsők, akiknek ez Magyarországon sikerült.

Borítókép: Müller Cecília országos tisztifőorvos a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs sajtótájékoztatóján a Miniszterelnöki Kabinetiroda sajtótermében 2020. március 7-én.