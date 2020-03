Önellátók lehetünk vírusellenes szerből

A vírust semlegesíti, a megfertőződött sejteket pedig az immunrendszerhez hasonlóan elpusztítja majd a kutatók reményei szerint az új koronavírus elleni magyar fejlesztésű gyógyszer, amely néhány hétig megelőző védelmet is nyújthat.

hogy a vírusellenes szert az országon belül elő lehessen állítani legalább a hazai lakossági igényeket kielégítő mennyiségben. Minderről Kacskovics Imre, a konzorcium ötletgazdája, az ELTE Immunológiai Tanszékének vezetője beszélt a Magyar Nemzetnek.

„Várhatóan tartósan együtt kell élnünk az új típusú koronavírussal, a tudósok elhúzódó járvánnyal számolnak. Ebben a helyzetben különösen fontos, hogy legyen megfelelő gyógyszer a fertőzöttek kezelésére” – mondta a Magyar Nemzetnek a kórokozó elleni szer kifejlesztésére alakult konzorcium vezetője. Kacskovics Imre jelezte:

olyan gyógyszer létrehozása a cél, amely semlegesíti a szervezetbe került vírust és a remények szerint azokat a sejteket is elpusztítja, amelyeket a kórokozó megfertőzött.

Ez utóbbi azért fontos, mert csökkenti a vírusszámot a szervezetben. Mivel pedig a molekulának viszonylag hosszú a kiürülése, akár pár hétig is képes lehet majd védelmet nyújtani a betegségtől. Ettől azonban ez még nem vakcina, mert csak úgynevezett passzív immunitást biztosít, arra nem képes felkészíteni a szervezetet, hogy maga vegye fel a harcot a kórokozó ellen.

„A fejlesztendő molekula nemcsak kettős hatású, de két komponensből is áll, tehát, egy fúziós fehérje” – magyarázta a tanszékvezető. Az egyik elem az a fehérje (ACE2), amelyen keresztül a vírus a szervezetünkhöz kapcsolódni tud, a másik pedig egy immunglobulin, az antitest egyik alkotóeleme. Mindkettő ismert és biztonságosan használható gyógyszeralapanyag.

– mondta Kacskovics Imre, hozzátéve: „Bár tudjuk, hogy mit kell előállítani, ez egy nagyon súlyos járvány, és ilyen szert még sosem gyártott senki. Így egészen addig csak hipotézisről beszélhetünk, amíg a molekulát biztonságosan el nem kezdik gyártani és tesztelni sejteken, később állatokon és végül klinikai vizsgálatokban.”

Ez pedig még hosszú idő, bár a kutatás-fejlesztés már megkezdődött az ELTE Természettudományi Kar Biológiai Intézetében, illetve a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Természettudományi Kar Biológiai Intézetében és a Szentágothai János Kutatóközpontban, ahol

A gyógyszerfejlesztés, – engedélyezés és – termelés a hazai gyógyszerkutatásban és biotechnológiai fejlesztésben élen járó, megfelelő gyártási kapacitásokkal rendelkező Richter Gedeon Nyrt.-re hárul.

A cég már állított elő ilyen típusú gyógyszereket, így elvileg minden adott ahhoz, hogy ezt az akadályt is sikerrel vegye.

A konzorcium tagja még az ImmunoGenes Kft., ők azok, akiknek megfelelő számú génmódosított egereket és nyulakat kell létrehozniuk a majdani gyógyszerkipróbálásokhoz.

Mint a céget is irányító Kacskovics Imrétől megtudtuk, a leendő fehérjét először a PTE biztonsági laboratóriumaiban tesztelik majd. Ha ezen a lépésen túljutnak, akkor jönnek az állatkísérletek, hogy egyáltalán engedélyt kérjenek az Európai Gyógyszerhatóságtól a klinikai vizsgálatokra, vagyis a humán kipróbálásra. Jelenleg nem áll megfelelő számban rendelkezésre ilyen kísérleti állat, ezek létrehozása fél évet vesz igénybe – mondta Kacskovics Imre.

Azzal kapcsolatban, hogy mikorra lát esélyt a humán vizsgálatokra, a tanszékvezető úgy válaszolt:

Az pedig, hogy milyen gyorsan adja meg a hatósági az engedélyt a szer humán kipróbálására, nagyban függ majd attól, milyen lesz az akkori járványügyi helyzet. Kacskovics Imre úgy vélte, valószínűleg sok helyen megkezdődtek már a koronavírus elleni gyógyszerfejlesztések, de sokkal előbbre mások sem járhatnak.

A lényeg nem is az, ki kerül ki győztesen a gyógyszerkutatási versenyből, hanem az, hogy itthon mindenki, akinek erre szüksége van, lesz, hozzájusson az új koronavírus elleni gyógyszerhez.

Ehhez pedig szerinte minden esély megvan, köszönhetően a kormánynak, amely minden támogatást és forrást rendelkezésre bocsát a sikeres gyógyszerfejlesztéshez.

Indokolatlan a gyógyszerfelvásárlási láz

Van és lesz is elegendő gyógyszer, ha éppen nem kapható egy medicina, annak szinte biztosan a rendszer túlterheltsége az oka, a felvásárlási láz ugyanis a patikákat is elérte. A Hungaropharma vezérigazgatója, Feller Antal arra kérte a patikákat, hogy mindenből csak a szükséges mennyiséget rendeljék az egyébként is csúcsra járatott rendszerek zavartalan működése érdekében.

Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke önmérsékletet kért a betegektől, és arra hívta fel a figyelmet, hogy legfeljebb a létfontosságú, folyamatosan szedendő gyógyszerekből tartalékoljanak egy keveset. Ezt is csak azért, hogy ne kelljen később újabb adagért sorban áll­niuk. A rizikót a gyógyszertári dolgozók esetében is igyekeznek minimalizálni. Ezért megkérték a dolgozókat, hogy gumikesztyűben és szájmaszkban dolgozzanak és rendszeresen fertőtlenítsenek. A maszkellátás azonban a patikusok esetében is hektikus, a fertőtlenítést ille­tően pedig a Nemzeti Népegészségügyi Központtól kértek segítséget, hogy elkezdődhessen egy kifejezetten a gyógyszertárak fertőtlenítésére ajánlott szer hazai gyártása.