Newsmax: ha Biden nyer, kormánya sokkal kritikusabb lesz Magyarországgal szemben

Néhány nappal az amerikai választások előtt az egyik legsikeresebb tengerentúli konzervatív televízió és internetes újság, a Newsmax tulajdonosát, a korábbi Fehér Házi tudósítót és ismert újságírót, Christopher Ruddyt kérdezte az Origo a választásokról és az amerikai médiaviszonyokról.

A szakember szerint a mainstream média továbbra is túlnyomórészt liberális és rendkívül ellenséges Donald Trump elnökkel szemben. Sokan abban reménykedtek, hogy az internet és a közösségi média terjedése lehetőséget ad a tárgyilagos vagy konzervatív médiának is, azonban ez szerinte nem történt meg.

Ruddy kifejtette, perekkel való fenyegetést még nem tapasztaltak a balliberális oldal részéről, a sajtótörvények az Egyesült Államokban ugyanis meglehetősen jó védelmet biztosítanak. Viszont – tette hozzá – ehelyett a balliberális média inkább lejárató cikkeket közöl az olyan médiumokról, amelyek támogatják az elnököt. A közösségi oldalak pedig megpróbálják korlátozni, hogy a konzervatív portálok és hírek kevesebb embert érjenek el.

Arra a kérdésre, hogy egy esetleg felálló Biden-kabinet hogyan viszonyulna Magyarországhoz, Christopher Ruddy kijelentette: Joe Biden kormánya sokkal kritikusabb lesz Magyarországgal szemben. „Arra fognak törekedni, hogy az országok kevésbé nemzetiek legyenek, és helyette erősebben integrálódjon az Európai Unióba és más nemzetközi szervezetekbe. Emellett erősen támogatni fogják a baloldali csoportokat Magyarországon és kritizálni fogják a kormány munkáját.

– tette világossá Ruddy.

Piacvezető a politikai hírek terén

A Newsmax egy rendkívül sikeres amerikai konzervatív médiacsoport, amelynek hetilapja, internetes oldala és televíziós csatornája is van. A céget a Newsmax Media üzemelteti, amelynek központja Floridában van. Alapítója, vezérigazgatója és egyben többségi tulajdonosa Christopher Ruddy.

Ruddy a New York-i St. John’s Egyetemen történelem, Londonban közgazdasági diplomát szerzett, majd Jeruzsálemben is tanult. Pályája kezdetén New York Guardian címmel konzervatív havi kiadványt szerkesztett, majd a New York Post munkatársa, később ismert Fehér Házi tudósító is volt.

Ruddy 1998. szeptember 16-án alapította a Newsmax.com-ot, a televíziós csatorna pedig 2014-ben jött létre, hogy a Fox News mellett újabb jobboldali, konzervatív alternatívát nyújtson a baloldali médiumok megdöbbentő túlsúlyával szemben. A Newsmax internetes újság a politikai hírek kategóriában piacvezető, többen olvassák, mint a rivális híroldalak cikkeit.