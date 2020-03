Németországban kiadták a legmagasabb figyelmeztetést

Németországban és Hollandiában is bezárják az összes iskolát, éttermet, kávéházat.

Németországban kedden kiadták a legmagasabb járványügyi figyelmeztetést. Hollandiában szigorú intézkedéseket vezettek be a fertőzés terjedésének feltartóztatására, bezárnak egyebek mellett minden iskolát, kávéházat, éttermet és marihuánaboltot.

Németországban a Robert Koch járványügyi intézet (RKI) kedden a legmagasabbra emelte a járványügyi figyelmeztetés szintjét az új tipusú koronavírus (SARS-CoV-2) terjedése miatt, a szövetségi kormány pedig a világ összes országára utazási figyelmeztetést adott ki.

Lothar Wieler, az RKI vezetője berlini tájékoztatóján kiemelte, hogy meredeken emelkedik a regisztrált fertőzések száma, ezért mindenkinek be kell tartania a szövetségi kormány és a tartományi kormányok előző nap kidolgozott alapelveit, amelyek a járvány lassítását szolgálják.

Az irányelvek szerint nyitva maradhatnak az élelmiszerüzletek, háztartási boltok, gyógyszertárak, üzemanyagtöltő-állomások, bankok, postahivatalok, tisztítók, fodrászok, újságosok, állateledelboltok, barkács- és kertáruházak, de az üzemeltetőknek gondoskodniuk kell arról, hogy ne alakuljanak ki sorok. Minden egyéb kiskereskedelmi üzletet be kell zárni. A kisipari szolgáltatók továbbra is folytathatják munkájukat.

Be kell zárni a szórakozóhelyeket, kulturális intézményeket, sport- és szabadidős intézményeket is, így például az éjszakai klubokat, a múzeumokat, az edzőtermeket és az állatkerteket. Be kell zárni a játszótereket is, valamint a vallási intézményeket.

Lothar Wieler megerősítette: azzal kell számolni, hogy az új vírus a lakosság 60-70 százalékát megfertőzi. A világjárvány várhatóan két év alatt cseng le, addig hullámszerűen, időben és térben eltérő intenzitással lesz jelen. Védőoltás 2021-re várható.

A vírus által okozott betegség (Covid-19) halálozási aránya az eddigi adatok szerint 1 százalék körüli, ami azt is jelenti, hogy a fertőzöttek 99 százaléka túléli a megbetegedést – húzta alá az RKI vezetője, hozzátéve: az eddigi adatok arra is utalnak, hogy a fertőzöttek mintegy fele egyáltalán nem tapasztal tüneteket, szervezete észrevétlenül leküzdi a vírust. Azonban a járvány lassítása elengedhetetlen, mert túlterhelődik az egészségügyi ellátórendszer, ha egyszerre sok súlyos beteget kell kezelni.

Ezzel kapcsolatban a kórházak országos szövetségének (DKG) vezetője, Gerald Gaß egy keddi lapinterjúban elmondta: azzal számolnak, hogy a hét végére 20 ezerre emelkedik a regisztrált fertőzések száma, és 1500 fertőzött szorul majd kórházi ellátásra. Ez még nem terheli túl a rendszert, de bővíteni kell a kapacitást. A következő két-három hónap alatt a jelenlegi 28 ezerről 34 ezerre lehet emelni az intenzív ellátást biztosító ágyak számát – mondta.

Ugyancsak kedden a szövetségi külügyminisztérium közölte, hogy mindenkit eltanácsol a nem feltétlenül szükséges külföldi utaktól, mert a nemzetközi közlekedés „drasztikus korlátozására” kell számítani, és arra is, hogy világszerte korlátozzák a mindennapi, nyilvános életet. A német diplomácia vezetője, Heiko Maas berlini tájékoztatóján kiemelte: légitársaságokkal együttműködve hazaszállítási műveletet, „légihidat” szerveznek a külföldön tartózkodó németeknek.

Német hírportálok beszámolói alapján a tartományi egészségügyi minisztériumoktól begyűjtött adatok szerint Németországban kedden délben 7543 koronavírus-fertőzést tartottak számon. Ez 722-vel több az előző esti 6821-nél. A járványban 19 ember halt meg, 10 Észak-Rajna-Vesztfáliában, 5 Bajorországban, 3 Baden-Württembergben és 1 Hamburgban.

Hollandiában keddtől bezártak minden iskolát, kávéházat, éttermet és marihuánaboltot. „Célunk a koronavírus maximális ellenőrzése. Prioritásunk, hogy a lehető legkisebbre csökkentsük a kockázatokat” – mondta Mark Rutte miniszterelnök.

Szavai szerint a „békeidőben ismeretlen”, új intézkedések segítik a kórházak és az intenzív osztályok túlterheltségének megakadályozását.

Fontosnak nevezte, hogy szakértők tanácsa vezesse a kormány valamennyi meghozott döntését, hogy továbbra is a tudományos ismeretek, a megbízható források és tények alapján szülessenek iránymutatások.

„Üzenem a holland munkavállalóknak, hogy a kormány minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a vállalkozások ne menjenek csődbe, az emberek pedig ne veszítsék el munkájukat” – fogalmazott a miniszterelnök.

Hollandiában a megerősített fertőzések száma 1413, és 24-en haltak meg a betegségben.

Belgiumban a halottak száma keddre öttel emelkedett, így elérte a 10-et. A fertőzöttek száma változatlanul 1058.

Luxemburgban keddre 94-re emelkedett a fertőzöttek száma. Egy fertőzött szombaton meghalt. A körülbelül 620 ezer lakosú nagyhercegségben tízen vannak kórházban a koronavírus okozta megbetegedés miatt.

Az Európai Bizottság egészségügyekért felelős főigazgatósága kedden közzétett Twitter-üzenetében a koronavírussal kapcsolatosan terjedő hamis információkra figyelmeztetett.

„Fontos, hogy naprakészen ismereteink legyenek a vírus okozta válság legújabb fejleményeiről. Általános tanácsokat, részletes adatokat azonban az egészségügyi hatóságok szolgáltatnak” – fogalmaztak. Óvakodni kell a rosszindulatú és félrevezető hírektől, mindig ellenőrizni kell, hogy az információk megbízható forrásból származnak-e – tették hozzá.