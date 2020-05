Nem akar fizetni a Viking az áldozatok rokonainak

A Hableány sétahajó katasztrófájában elhunytakra emlékeznek az egyéves évfordulón, pénteken a Magyar–Koreai Baráti Társaság és a sétahajót üzemeltető cég szervezésében a tragédia helyszínén, a Margit hídnál. A vád szerint a katasztrófát okozó Jurij Csaplinszkij büntetőpere szeptemberben folytatódik. A Viking hajóstársaság hallani sem akar kártérítésről.

Pénteken este 21 óra 9 perckor lesz pontosan egy éve, hogy a Viking Sigyn szállodahajó parancsnoka figyelmetlensége és szabályszegései miatt a Margit hídnál hegymenetben utolérte a Hab-­leány sétahajót, oldalról nekiment, maga alá gyűrte és a hullámsírba küldte. A katasztrófában huszonnyolcan vesztek oda – emlékeztet a Magyar Nemzet.

A Hableány hajótragédiájára, az odaveszett utasokra és legénységre emlékezik a Panoráma Deck Hajózási Társaság május 29-én 10 órától ökumenikus hajós szertartás keretében. A megemlékezés során hajóval keresik fel a baleset helyszínét, a Margit híd pesti hídfőjét, ahol koszorút helyeznek a vízre az utasok és a legénység emlékére. A megemlékező szertartás végét hajókürt jelzi, majd a hajó visszatér az indulási kikötőbe. Pénteken 11 órától ugyancsak megemlékezést tart a Magyar–Koreai Baráti Társaság a Margit híd pesti hídfője déli oldalánál kialakított emlékhelyen – írja a lap.

A dunai hajózás ismert történelmének legnagyobb katasztrófája, majd a hajóroncs és a bennrekedt holttestek nemzetközi összefogással megvalósult életveszélyes mentőakciója – a Hableányt 2019. június 11-én emelték ki a hullámsírból – közelebb hozta egymáshoz a két népet, a magyarok és a koreaiak között a tragédia óta szoros lelki kapcsolat alakult ki.

Csoma Mózes szöuli magyar nagykövet korábban arról beszélt a Magyar Nemzetnek: a Hableány tragédiája a magyarokat és a koreaiakat egyaránt érzékenyen érintette. „Az esemény másnapján magam kísértem ki az incshoni repülőtérre a Budapestre induló Kang Kjung Vha külügyminiszter asszonyt, a nagykövetség épületén félárbócra vontuk a magyar zászlót, illetve közvetítettünk a két ország hatóságai között” – idézte fel a történteket a diplomata.

Emlékeztetett: a tragédia után nem sokkal budapesti polgárok százai gyűltek össze a Margit hídon, hogy elénekeljék az Arirang című hagyományos koreai népdalt. Mint mondta, a gesztus nagyon pozitív visszhangot váltott ki a koreai lakosságban.

A tragédia miatt megvádolták a Viking Sigyn hajóskapitányát, a perelőkészítő ülés március 11-én a kapitány teljes tagadásával zárult. Az eljárás azonban a koronavírus-járvány miatt hirdetett veszélyhelyzet következtében elakadt, a már kitűzött első tárgyalást törölni kellett. A büntetőügyet ­várhatóan szeptember 8-án kezdik tárgyalni a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, valamint október ­14-re is kitűzött már egy tárgyalási napot a bíró.

A Magyar Nemzet rendelkezésére álló, a sértetti képviselőktől származó nyomozati iratok egyértelműen arra mutatnak rá, hogy a Viking Sigyn kapitánya bűnösségét nehéz lesz megingatni a bíróság előtt. A Hableányt elsüllyesztő kapitány például azt üzente a fiának a katasztrófa utáni percekben: „Nem vettem észre a hajót”.

A Budapesti VI. és VII. kerületi Ügyészség 2019. november 27-én emelt vádat a Pesti Központi Kerületi Bíróságon az ukrán hajóskapitány, a 64 éves Jurij Csaplinszkij ellen halálos tömegszerencsétlenséget okozó vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétsége és 35-rendbeli segítségnyújtás elmulasztásának bűntette miatt. Az ügyészség indítványozta vádiratában, hogy a bíróság ítélje kilenc év börtönbüntetésre és kilenc év vízi járművezetéstől eltiltásra a vádlottat abban az esetben, ha a bűnösségét a vád tárgyává tett bűncselekmények vonatkozásában az előkészítő ülésen beismeri és lemond a tárgyaláshoz való jogáról. A kapitány azonban tagadja, hogy bűncselekményt követett volna el. A vád szerinti bűncselekmények elkövetőjét a büntető törvénykönyv – a halmazati szabályokra figyelemmel – kettőtől tizenegy évig tartó szabadságvesztéssel fenyegeti.

A vádirat szerint a vádlott 1975 óta hajózik a Duna egész szakaszán. Csaplinszkijnek 1989 óta van hajóskapitányi képesítése, 2000 óta egy svájci székhelyű hajózási társaság (a Viking River Cruises – a szerk.) alkalmazásában áll, mint hajóskapitány. Érvényes rádió- és radarkezelői képesítéssel is rendelkezik.

Jurij Csaplinszkij a szállodahajóval (a Viking Sigynnel – a szerk.) 2019. május 29-én, az esti órákban a Duna bal partján, az V. kerületi Akadémia hajóállomásról indult el északnak, a Margit híd irányába. A kapitány a hajót zuhogó esőben, éjszakai látási viszonyok között, a Duna két partján üzemelő közvilágítás mellett, sűrű vízi forgalomban vezette, azonban szabad szemmel több mint egy kilométer távolságra el lehetett látni.

A Dunán ekkor azonos irányba közlekedett a Hableány nevű, kisebb személyhajó (magyar tulajdonú sétahajó – a szerk.), amelyen utasként 33 dél-koreai állampolgár, valamint a kapitány és egy fő legénység tartózkodott. A kisebb hajó a parlament előtt, balról megelőzte a szállodahajót, majd előtte hajózott és így elsőbbségi helyzetbe került a Margit híd alatti áthajózásnál. A nagy hajót vezető vádlott ennek ellenére gyorsítani kezdett. Ekkor körülbelül öt percig szabad szemmel és a hajó radarberendezésének képernyőjén, illetve a helymeghatározó adatokat megjelenítő kijelzőn is egyértelműen látható volt a Hableány helyzete, iránya és sebessége. Az is észlelhető volt a vádlott számára, hogy ha változatlan sebességgel és irányban vezeti a saját hajóját, a Hableányhoz veszélyes közelségbe kerül, és a két hajó ütközése is bekövetkezik. Csaplinszkij azonban a tőle elvárható figyelmet elmulasztotta, percekig nem a hajó vezetésére koncentrált, így mindezt nem észlelte, a biztonságos távolságot nem tartotta meg, az előzéshez szükséges rádió- és hangjelzést nem adta le.

A vádlott magatartása miatt a Margit híd alatti hajóúton a szállodahajó nekiütközött a Hableány hátsó részének, a kisebb hajót beforgatta maga elé, rövid ideig maga előtt tolta, majd lenyomta. A Hableány körülbelül 30 másodperc alatt teljesen víz alá merült és elsüllyedt, a rajta tartózkodó harmincöt személy a Dunába került.

A vádlott az adott helyzetben tőle elvárható segítségnyújtási kötelezettségének a harmincöt közvetlen életveszélyben lévő sértettet illetően nem tett eleget, annak ellenére, hogy a megfelelő képzéseken és gyakorlatokon részt vett, 2019 áprilisában és májusában több mentési gyakorlatot le is vezetett.

A veszélyhelyzetből fakadó balesetben a Hableányon tartózkodó személyek közül két magyar állampolgár és huszonöt dél-koreai állampolgár elhunyt, egy dél-koreai személyt a mai napig keresnek a hatóságok. A 40 évesen eltűnt nő megtalálása érdekében felajánlott egymillió forint nyomravezetői díj továbbra is érvényben van.

A mentési munkálatokat a Terrorelhárítási Központ kiemelt szakértelemmel koordinálta, a nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság rendkívüli alapossággal folytatta le. A nyomozás ügyirata 14 kötetben több mint tízezer oldal.

Időhúzásra játszanak

A per a jogászok várakozása szerint hosszas lesz. Szerintük a vádlott és a védelem várhatóan megpróbálja megingatni az objektív bizonyítékok láncolatát és egy sor új igazságügyi szakértő kirendeltetésével elnyújtani az eljárást. Kérdés, az eljáró bíró mikor fogja átlátni az időhúzási szándékot, ha lesz olyan.

Az ügy büntetőjogi részéhez kapcsolódik, hogy idén január 29-én az illetékes ügyészség 35-rendbeli segítségnyújtás elmulasztásával gyanúsította meg a Sigyn után a katasztrófa helyszínére érkező Viking Idun ugyancsak ukrán kapitányát, az 56 éves T. F.-et, akinek a bűnügyi őrizetét elrendelte az illetékes nyomozási bíró. (Csaplinszkij is bűnügyi őrizetben van.) Az Idun kapitánya arra hivatkozott, hogy nem észlelte a balesetet, vagyis azt, hogy az előtte hegymenetben haladó testvérhajó, a Sigyn a Margit hídnál elgázolta a Hableány sétahajót. T. F. védekezését a lapunk rendelkezésére álló hivatalos jegyzőkönyvek, szakértői vélemények, valamint szemtanúk és a katasztrófa idején a térségben zajló rádióforgalmazások leiratainak jegyzőkönyvei egyértelműen cáfolják.

A Parlamentet a Viking Idun akkor hagyta el, amikor a Sigyn hullámsírba süllyesztette a Hableányt. T. F. oroszul rádiózott Csaplinszkijjel: „Jura, mi történt?”, „Összeütköztem egy másik hajóval”, mondta erre Csaplinszkij. Az Idun az elhangzottak ellenére megállás nélkül áthajózott a katasztrófa helyszínén és vélhetően a vízbe zuhant embereken is.

A katasztrófa miatt több milliárd forintos kártérítési igény merült fel az áldozatok hozzátartozói, a dél-koreai turisták útját szervező cég, valamint a magyar áldozatok hozzátartozói és a Hableányt üzemeltető Panoráma Deck Kft. részéről. Csak a dél-koreai utazásszervező cég kétszázmillió dolláros kárigényt nyújtott be a Viking River Cruises norvég tulajdonú, svájci székhelyű cégóriásnál. A Panoráma Deck Kft. kártérítési igénye a kétmilliárd forintot is meghaladja már.

A Viking River Cruises és brit biztosítója azonban ma már tárgyalni sem akar a Panoráma jogi képviselője, a perben sértetti képviselő Sógor Zsolt ügyvéd szerint. Hamarosan polgári pereket fognak indítani nemzetközi bíróságokon, vélhetően Svájcban is a Viking ellen.

Az szinte biztosra vehető, hogy a dél-koreai áldozatok hozzátartozói svájci vagy amerikai választott bírósághoz fordulnak kártérítési igényükkel, erre a Viking Sigyn üzemeltetőjének svájci székhelye is feljogosítja őket. A magyar áldozatok hozzátartozói is fordulhatnak svájci vagy amerikai bírósághoz, annak ellenére, hogy magyar állampolgárok voltak az elhunytak és a büntetőeljárás is a magyar jogrend szerint zajlik.

A magyar hajóstársaság jogi képviselői korábban abban bíztak, hogy kárelőleget fizet az alkalmazottjáért és annak tetteiért teljes anyagi felelősséggel tartozó Viking River Cruises, ám a cég és biztosítója elutasította ezt, hallani sem akarnak kártérítésről. Ellenben megpróbálták a magyar károsultak hozzátartozóit egymás ellen fordítani.

Az egyik magyar áldozat családjának jogi képviselője, Gulyás Krisztián beszélt erről korábban a Ripostnak. A Magyar Nemzet úgy tudja, a svájci székhelyű hajóstársaság és brit biztosítója arra próbálta rávenni Gulyás Krisztiánt, hogy a londoni Admiralitás Bíróságán indítson pert a Hableány üzemeltetője ellen. Azt azonban figyelmen kívül hagyták a külföldi felek, hogy a magyar jogászok szándékegységben végzik a dolgukat az ügyben, nem egymás ellen. A biztosításról szóló törvény egyébként kimondja: nem kell megvárni a kártérítés kifizetésével a jogerős ítéletet. Így erre a Viking River Cruises sem hivatkozhat. A magyar felekben nagyon erős az elhatározás és az elhivatottság annak érdekében, hogy valamennyi őket ért kárt kifizesse a balesetet okozó kapitány munkáltatója, illetve annak biztosítója.

A felelős biztosítói magatartásra példa a veronai busztragédia ügye, a jármű üzemeltetőjének biztosítója, a Groupama mintegy másfél milliárd forint kártérítést fizet az áldozatok hozzátartozóinak még a per jogerős lezárása előtt – írja a Magyar Nemzet.

Borítókép: Búvárok a kiemelést követően a víz felszíne felett, holtestek után kutatva átvizsgálják a balesetben elsüllyedt Hableány turistahajó roncsát a Margit hídnál 2019. június 11-én