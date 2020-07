Nagyon nagy az érdeklődés a nemzeti konzultáció iránt

A szerda reggeli összesített adatok alapján már 232 ezer kérdőívet töltöttek ki a magyar emberek – mondta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerdai budapesti sajtótájékoztatón.

Dömötör Csaba tájékoztatása szerint az ívek túlnyomó részét postai úton küldték vissza.

Figyelembe véve, hogy

messze még a feladási határidő és még messze nincs vége a kézbesítéseknek, ez nagyon nagy érdeklődést jelez

– értékelt a parlamenti államtitkár.

Dömötör Csaba rámutatott: bár a koronavírus-járvány elleni küzdelem első szakaszát sikeresen zárták, de a vírus változatlanul jelen van, a környező országokban növekvő számokról szólnak a beszámolók, és mivel vakcina változatlanul nem áll rendelkezésre, Magyarországnak is fel kell készülnie a második hullámra.

Akkor tudják mindezt a legeredményesebben megtenni, ha tudják, melyek a járvány elleni küzdelem leginkább támogatott intézkedései, a konzultáció ebben ad majd világosabb képet

– hangsúlyozta.

A parlamenti államtitkár sajnálatát fejezte ki, hogy a baloldali pártok és más szereplők a korábbi rossz gyakorlatuknak megfelelően most is támadják a konzultációt.

Van, ahol postaládából veszik ki a kérdőívet, van, ahol a küldeményeket gyűjtik össze, és a szerdai példa alapján a konzultációs honlapot is támadják.

Minden egyes ilyen támadás újabb ok arra, hogy mindenki elmondja a véleményét – mondta Dömötör Csaba.

Kitért arra is, minden politikai szereplőt, különösen a baloldali pártokat, arra kérnek, hogy ne lépjenek ki a törvényesség zónájából.

Ha nem akarnak részt venni a koronavírusról szóló párbeszédben, akkor legalább ne akadályozzák azt, már csak azért sem, mert a vírus teljesen közömbös a belpolitikai viták iránt

– fogalmazott.

Arra a kérdésre, hogy a DK ismét gyűjti a konzultációs íveket, most Veresegyházon történt ilyen eset, azt mondta: alapjaiban problémás, ha egyes politikai szereplők megpróbálják a konzultációt, a párbeszédet megakadályozni egy olyan kérdésről, amely mindannyiunk jövőjét érinti. A kormánynak az az álláspontja, hogy fontos két választás között is kikérni az emberek véleményét. Ha jogi felhatalmazás nélkül gyűjtenek személyes adatokat, azzal törvénytelenséget követnek el. Érdemes az adatvédelmi biztosnak is eljárnia, és érdemes feljelentést is tenni – mondta a parlamenti államtitkár.

Arra biztatott, hogy inkább a baloldali pártok is foglaljanak állást a feltett kérdésekben.

Az elmúlt napokban vitát kiváltott orvosi műszerről is kérdezték Dömötör Csabát. Azt mondta: nem tudják, mikor érkezik meg a vírus második hulláma, de azt láthatják, hogy az álhírek második hulláma megérkezett. Ebben az esetben arról van szó, hogy azt állították, létezik egy műszer, amely villámgyorsan kimutatja a koronavírus jelenlétét. Ezzel szemben a gyógyszerészeti és élelmezés-egészségügyi intézet rendszerében nincs nyoma annak, hogy ilyen műszert regisztráltak volna. Az állításokkal ellentétben sem az emberi erőforrások miniszterét, sem az egészségügyi államtitkárt nem keresték meg – rögzítette. Ezek alapján nem nehéz kikövetkeztetni, hogy ilyen vírustesztelő „csodamasina” nem létezik – tette hozzá.

Kitért arra is, hogy nem ez az első álhír az elmúlt időszakból. Az állítólagos mentős tiszt mellett – aki a nyilvántartásban egyáltalán nem szerepelt – példaként említette a halálozási adatokról való szóló valótlan állításokat. A Párbeszéd azt mondta a parlamentben, hogy Magyarországon a legrosszabbak a halálozási arányok a világon, miközben a tények szerint a legjobban védekező államok között vagyunk. Azt is állították egyes baloldali képviselők, hogy az orvosok nem kaptak megfelelő védőfelszerelést, amit az egyes intézmények vezetőinek kellett megcáfolni. Azt is mondták, hogy nem ülésezik a parlament, de ez nem akadályozta meg őket, hogy az ülésekre bejárjanak – sorolta.

Úgy fogalmazott:

jó lenne, ha a baloldali álhírgyár végre bezárná a kapuit.

Az airbnb tervezett szabályozásáról elmondta: a kormány a szerdai ülésén tárgyal róla. Első helyen támogatott verzióként az került a kormányülés napirendjére, hogy az önkormányzatok kapják meg a szabályozás jogát.

Borítókép: Biró Albert postás nemzeti konzultációs kérdőívet tartalmazó levelet dob postaládába egy kecskeméti társasházban 2020. június 15-én.