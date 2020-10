Minszk ellenszankciókat vezetett be az EU-val szemben

Az EU-val szembeni ellenszankciókhoz csatlakozott Oroszország is.

Fehéroroszország ellenszankciókat vezetett be az Európai Unióval szemben, miután az uniós tagállamok vezetői a vitatott augusztusi elnökválasztás, illetve az azt követő megmozdulások részvevői elleni erőszakos fellépés miatt büntetőintézkedéseket vezettek be pénteken hajnalban Minszk ellen. Az EU-val szembeni ellenszankciókhoz csatlakozott Oroszország is.

A fehérorosz külügyminisztérium közölte, hogy listát állított össze azokról, akik nem léphetnek be az ország területére, de hozzátette, hogy a lista nem nyilvános. A tárca közleményében arra figyelmeztetett, hogy „a szankciós lendkerék további pörgetésének” súlyos következményei lehetnek, Minszk akár meg is szakíthatja diplomáciai kapcsolatait az EU-val, és kiléphet a közös programokból.

A RIA Novosztyi orosz hírügynökség később a külügyminisztérium közlésére hivatkozva jelentette, hogy az EU-val szembeni fehéroroszországi szankciókhoz Oroszország is csatlakozik a szövetségi vállalásokkal összefüggésben.

„Ahelyett, hogy konstruktív szerepet játszana, és hozzájárulna a fehéroroszországi helyzet stabilizálásához, az Európai Unió úgy döntött, hogy az ügyet azokra a tagállamokra bízza, amelyeknek célja, hogy tovább élezzék a fehérorosz belpolitikai helyzetet. Felszólítjuk az Európai Uniót, hogy gondolja át egy ilyen irányvonal veszélyes következményeit” – fogalmazott közleményében Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő.

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke péntek hajnali sajtótájékoztatóján közölte: az uniós szankciós listán mintegy negyven olyan ember szerepel, akik felelősek a hatósági erőszak elrendeléséért vagy részt vettek annak végrehajtásában. Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök nincs a listán, de az EU figyelemmel kíséri az eseményeket, ezért ez még változhat – tette hozzá.

Emmanuel Macron francia elnök a csúcson elmondta: Lukasenka esetében tudatos döntés volt, hogy az EU nem szerepelteti szankciós listáján, azt szeretnék elérni ugyanis, hogy a fehérorosz elnök elfogadja az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) közvetítését az ellenzékkel folytatott tárgyalások megkezdéséhez. Szankcionálása ürügy lenne számára, hogy elutasítsa a tárgyalásokat, holott fontos, hogy részt vegyen a folyamatban.

Angela Merkel német kancellár szerint a fehéroroszok elleni szankciók életbe lépése azt mutatja, hogy az EU határozottan fellép azokkal szemben, akik rombolják a demokráciát.