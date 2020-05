Migrációkutató: a vírus- és a migráció elleni védekezés jól összekapcsolódott

Az EU-s országok határaik lezárására kényszerültek, ami a külső határokra is igaz volt, így az Európába irányuló migráció is csökkent.

A vírus elleni védekezés jól összekapcsolódott a migráció elleni védekezéssel – mondta a Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese hétfő reggel a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Janik Szabolcs hozzátette:

a járványhelyzet miatt az EU-s országok határaik lezárására kényszerültek, ami a külső határokra is igaz volt, így az Európába irányuló migráció is csökkent. A napokban kijött Frontex-adatok szerint is csökkent a migráció a legtöbb európai útvonalon

– jegyezte meg.

A hangsúly a külső határok védelmén van, ebben a tekintetben az elmúlt időszakban pozitív volt, hogy a görögök a török nyomás ellenére is tudták védeni a határaikat, ez továbbra is várható, és kulcsszerep hárul a görögökre. Olaszországba és Spanyolországba most is be tudnak jutni illegális bevándorlók, és ez jó eséllyel a jövőben sem változik – fűzte hozzá.

Az illegális bevándorlók számának csökkenésével kapcsoltban a szakértő azt mondta, hogy

azok a migránsok, akik a vírus előtt Törökországig vagy Líbiáig eljutottak, a vírus miatt mérlegeltek és valószínűleg várakoznak.

Az olasz kormánydöntésről, amely szerint félmillió embert telepítenek le az országban mezőgazdasági idénymunka céljából, az igazgatóhelyettes úgy fogalmazott: ez egyfajta „meghívólevél”, de csak olyanokra vonatkozik, akiknek korábban is volt tartózkodási engedélyük.