Mészáros Lőrinc Eszék díszpolgára lett

Eszék díszpolgárává avatták Mészáros Lőrincet a sport és a Dráva-parti település fejlődésében nyújtott egyedülálló hozzájárulásáért – közölte a Mészáros Csoport hétfőn.

A közlemény szerint a díszpolgárságot tanúsító oklevelet Boris Pilizota, a szlavóniai város alpolgármestere nyújtotta át a magyar nagyvállalkozónak.

Az elismerést azok a személyek kaphatják, akik elévülhetetlen érdemeket szereznek a város és polgárainak fejlődésében. Mészáros Lőrincet a város képviselőtestülete pártállástól függetlenül, egyhangúan választotta meg díszpolgárrá.

Méltatásában kiemelték, hogy Mészáros Lőrinc Eszéken személyesen, tulajdonosként vállalt szerepet, amikor 2016 elején többségi tulajdonos lett az NK Osijek labdarúgóklubnál. A fejlesztések és építkezések során mindvégig tiszteletben tartotta a régió legnépszerűbb futballklubjának szurkolóit, hagyományait és érdekeit.

A közlemény szerint a fejlesztéseknek köszönhetően visszatértek az eredmények és a szurkolók, ismét nemzetközi mérkőzések sorát játszották Eszéken, sikeres játékospolitika révén pedig nagy haszonnal értékesített tehetséges futballistákat a klub, miközben egyre erősödött, és immár a nagy rivális zágrábi Dinamo Zagreb legyőzése sem volt lehetetlen.

Az alpolgármester rámutatott: ennél is fontosabb, hogy a nagyszerű helyi, horvát szakemberek segítségével megkezdődött a klub hosszú távú terveinek megvalósítása, a futballakadémia és az új stadion építése, eurótízmilliók ráfordításával.

„Mészáros Lőrinc tettekkel is bizonyította, számára Eszék egyszerre érzelmi és üzleti kérdés” – fogalmazott Boris Pilizota.

„Számomra, mint magyar állampolgár, nagy megtiszteltetés az egyik legszebb horvát város díszpolgárává válni. Örülök, hogy a csapattal együtt sikerrel teljesítettük a kitűzött célokat és ezzel betartottuk az NK Osijek focicsapat átvételekor tett ígéretünket. Ez a munka több szempontból is örömteli számomra, mivel szeretem a futballt, szeretem Horvátországot, és imádom Eszéket. Az NK Osijek stadionja nemsokára Horvátország legjobb stadionja lesz és mindent megteszünk azért, hogy bajnokok legyünk, valamint Európában is sikereket érjünk el” – fogalmazott beszédében Mészáros Lőrinc, a 234. születésnapját ünneplő város új díszpolgára, aki korábban sem titkolta, különleges helyet foglal el szívében Eszék: szívesen járt mérkőzésekre, baráti látogatásokra a városba, a 2018-as világbajnokság moszkvai döntőjében a helyszínen szurkolt Horvátországnak.

„Ígérem Önöknek, hogy a továbbiakban is az eddigiekhez hasonló komolysággal, céltudatossággal és őszinteséggel fogunk helytállni minden Eszéket, Szlavóniát és egész Horvátországot érintő projektben, amelyben részt veszünk” – zárta szavait Mészáros Lőrinc.