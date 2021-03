Merkely: gyorsan terjed a brit mutáns vírus, sokkal jobban kell vigyázni

„Elkerülhetetlen volt a korlátozó intézkedések szigorítása, mert gyorsan terjed a brit mutáns vírus, egyre többen kerülnek súlyos, életveszélyes állapotba, és a napi halálozási szám is emelkedett„ – mondta az Origónak Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. Úgy gondolja, hogy a bevezetett szigorítások és a folyamatos oltás hatására májusra túl leszünk a nehezén. Az interjút változtatás nélkül közöljük:

Csütörtökön úgy döntött a kormány, hogy bezárják az iskolákat és a nem létfontosságú üzleteket. Hogyan értékeli az új intézkedéseket?

Ezek a mindannyiunk érdekét szolgáló korlátozó intézkedések sajnos úgy is elkerülhetetlenek voltak, hogy az eddigi előírásokat a lakosság zömében betartotta, jól együttműködött. Ennek ellenére sem lehetett megakadályozni a vírus rohamos terjedését – ahogy Európa-szerte látjuk – egyre több a napi megbetegedés és a halálozás. Gyorsan emelkedik a súlyos lefolyású esetek száma, mára már többen vannak lélegeztetőgépen, mint ahányan novemberben voltak. A kormány a végsőkig kitartott, és csak az utolsó pillanatban hozta meg az elkerülhetetlen lépést, a távoktatás elrendelését. Gazdaságilag az ország és a családok szempontjából is húsbavágó, de az élelmiszerboltok, a drogériák és a vonatkozó rendeletben nevesítettek kivételével az üzletek bezárása is indokolt, hiszen csak így tudjuk csökkenteni a személyes érintkezések számát. Az óvintézkedések hatására 3-4 hét múlva már kedvezőbb adatokat kell látnunk. Várhatóan akkorra csökken az új megbetegedések száma, amit az is segít, hogy fokozzuk az oltási intenzitást. Az a cél, hogy minél hamarabb minél több ember megkapja legalább az első oltást. Erre pedig megvan az esély, hiszen oltunk Pfizerrel, AstraZenecával, Szputnyikkal, Sinopharmmal, és nemsokára érkezik új Moderna-szállítmány is. Optimista vagyok, azt tudom mondani, hogy a nehezén húsvétot követően túl lehetünk.