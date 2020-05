Merkely Béla: a nyarat járványmentesen tölthetjük

Nemes verseny bontakozott ki a résztvevő négy egyetem, sőt a megyék és a városok között is, hogy hol lesz a legmagasabb a megjelenési arány – mondta el az országos koronavírus szűrővizsgálatról a Semmelweis Egyetem rektora.

Mint ismert, május 1-jén a négy hazai orvosegyetem részvételével országos szűrővizsgálat indult, amelynek célja, hogy a szakemberek pontos képet kapjanak az új koronavírus-járvány kiterjedéséről, a fertőzöttek és átfertőzöttek valós számáról. A reprezentatív tesztelésen a KSH statisztikusai által, véletlenszerűen kiválasztott 17 778 fő vesz részt, 14 év felett minden korosztályból, önkéntesen és ingyenesen. A vizsgálatról dr. Merkely Bélát, a Semmelweis Egyetem rektorát Hraskó István kérdezte.

Első hallásra – legalábbis a laikusoknak – a 18 ezer fős minta nem tűnik nagynak.

A teljes lakosság reprezentálására elég lett volna egy pár ezer fős minta, ehhez képest a négy orvosképző ennél sokkal több szűrést végez, szóval a 14 év fölötti korosztály körülbelül 8 millió tagját teljesen jól reprezentálja, akárcsak a hét magyarországi régió lakosságát és a népesség életkor szerinti megoszlását. Tíz éves idősávok alapján véletlenszerűen választották ki a résztvevőket, ez azért fontos, mert az életkor egy olyan tényező, amely döntően meghatározza, hogy a járványban egy adott személynek milyen szerep jut: veszélyeztetett, hordozó, stb. A 65 év felettiek sokkal jobban ki vannak téve a fertőzésnek, náluk jelentkeznek a legsúlyosabb tünetek, és körükben a legmagasabb a halálozási arány is. A fiataloknál jórészt tünet nélkül elmúlik a betegség, ők emiatt vektorként működhetnek, vagyis akár tünetmentesen is terjeszthetik a betegséget.

Milyen részvételi arányra számítanak?

Tíz százalékos hibával kalkulálunk, minden törekvésünk ellenére a meghívottak körülbelül ekkora hányada nem értesül arról, hogy őt vizsgálatra várjuk. Ennek az oka lehet elhalálozás vagy akár külföldre költözés. Mindent megteszünk azért, hogy megtaláljuk a KSH által kiválasztott embereket, ez azt jelenti, hogy nemcsak levélben kaptak értesítést, hanem ügyfélkapun, telefonon, vagy akár social media felületeken is megszólítjuk őket. A kormányhivatalok munkatársai és a háziorvosok is segítenek ebben. Azok között, akiket elérünk, egy 70 százalékos arányt szeretnénk felmutatni, noha a nemzetközi példák azt mutatják, az 50 százalékot is nehéz hozni ilyen kutatásoknál. Mindez egy óriási vállalás. De mindannyiunk közös érdeke, hogy nagyszámú legyen a részvételi arány, hiszen csak így kapunk pontos képet az ország fertőzöttségi és átfertőzöttségi helyzetéről. Szeretnénk megtalálni azokat a településeket, közösségeket, ahol még pislákol a járvány és ahol a legtöbben estek át a fertőzésen, hiszen a lakosság többsége a nyitást várja, erre készülünk, de ezt csak akkor tudjuk majd élvezni, ha továbbra is féken tudjuk tartani a járványt.

És az eddigi tapasztalatok mit mutatnak, mennyien hajlandóak együttműködni?

Szombaton leszünk a szűrőprogram felénél. Mondhatom, hogy egy nemes verseny bontakozott ki a résztvevő négy egyetem, sőt a megyék és a városok között is, hogy hol lesz a legmagasabb a megjelenési arány. A Semmelweis Egyetem által vizsgált régióban van olyan település – például Révfülöp –, ahol százszázalékos volt az eredmény, azaz mindenki elment mintát adni. Reméljük, még sok ilyen város és község lesz, mi biztosan közzé fogjuk tenni honlapunkon a 90-100 százalék közötti arányt produkáló települések listáját. Ők mind büszkék lehetnek majd magukra, hiszen adatszolgáltatásukkal nagyon sokat tettek azért, hogy a járványt legyőzzük.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni: pontosan mit vizsgálnak ezzel a programmal?

Egyrészt történik egy orr- és garatváladék törlésből származó mintavétel a vírus kimutatása céljából, ez az úgynevezett PCR vizsgálathoz szükséges, ebből lehet tudni, hány akut fertőzött beteg van jelenleg. A vérvétellel történő eljáráshoz pedig sikerült megszerezni az Egyesült Államokból a legjobb, átfertőzöttséget bizonyító ABBOTT-féle IgG tipusú antitestet kimutató laboratóriumi tesztet, amely az amerikai és az európai hatóságok engedélyét nemrégiben kapta meg és 100 százalékos szenzitivitással és 99,5 százalékos pontossággal igazolja, hogy a tesztelt alany korábban átesett-e a Covid-19 fertőzésen. Akinél ez a teszt azt mutatja, hogy igen, átesett, vagyis védett, az teljesen szabadon mozoghat. Még nem tudjuk, a védettség mennyi ideig tarthat, de jó pár évig biztosan. Ha valakinél pozitív lesz a vírust kimutató PCR teszt eredménye, akkor egyébként 24-48 órán belül értesítjük őt, és ebben az esetben vállaljuk, hogy a vele egy háztartásban élőknél is elvégezzük a vizsgálatot, megszervezzük a kontaktkutatást.

Milyen részletességgel teszik majd közzé az adatokat?

A régiókra és az életkorokra lebontva biztosan. Az átfertőzöttségi adatok sokkal pontosabb becslésekre lesznek alkalmasak, az akár települési szinten is fontos információkat hordozhat. Valószínűleg jövő héten közlünk részvételi adatokat és egy hazai fertőzöttségi adatot, hogy még egyszer buzdítsuk a meghívottakat a részvételre. Ezúton is szeretném üzenni nekik, hogy menjenek el a szűrésre, hiszen érdekük megtudni, most éppen fertőznek-e, vagy már átestek a fertőzésen és rendelkeznek-e immunitással, illetve nem szabad elfelejteni azt sem, hogy ők 500-1000 másik magyar embert is képviselnek. Vagyis ha eldobják maguktól a lehetőséget, akkor ezt másik 500-1000 polgártársunk nevében teszik.

Lesz-e folytatása a programnak?

1500 főt egy évig követünk, tesztelünk, emellett a járvány alakulásától függően lesz újabb országos szűrővizsgálat is, újabb hasonló számú reprezentatív meghívottak bevonásával. Szerencsére több ezren jelezték, hogy ők önként vállalnák a szűrést, nagy az érdeklődés. Az ismételt szűrés leghamarabb egy hónap múlva várható, de szeptemberben mindenképpen indokolt lesz.

Nemzetközi összehasonlításban hogy állunk az új koronavírus elleni védekezésben?

Úgy gondolom, hogy Magyarország nagyon jól teljesített. Az európai országokhoz viszonyítva nálunk alacsony a fertőzöttek és 1 millió lakosra jutó halálozások száma. Az alkalmazott intézkedések hatása egyértelműen érezhető, a lakosság döntő többsége jól betartotta a korlátozásokat.

Mire számíthatunk az elkövetkező hetekben, hónapokban? Mennyire lesz szabad a nyarunk?



A járványgörbe jelenleg nagyon lapos szinten áll, de a vírus most is jelen van, nem múlt el a veszély. Napi 30 körül alakul az új megbetegedések száma, ez igen alacsony. A nyár sem fog kedvezni a vírusnak, a magas hőmérséklet, és hogy sokkal többet vagyunk a szabadban, egyértelműen visszaveti majd a terjedését, így a biztonsági előírások betartása mellett a nyarat várhatóan járványmentesen tölthetjük. Persze nem szabad elfelejteni, hogy az idősotthonokban, a kórházak ápolási, krónikus osztályain, a hajléktalanszállókon, vagy a munkásszállókon a zárt tér és a sok ember miatt továbbra is jól fertőzhet a vírus. Meg kell tanulnunk együtt élni ezzel a vírussal.

Sokak szerint a koronavírus nem veszélyesebb, mint egy influenza-járvány, pedig arra közel sem jut ennyi figyelem, nincsenek korlátozó intézkedések, nem áll meg az élet.

Nálunk sikerült ellaposítani a járványgörbét, de azért láttuk, hogy mi történt Olaszországban, Spanyolországban, Belgiumban, Nagy-Britanniában, Észak-Amerikában, ahol ugyanez a betegség egy sokkal durvább képét mutatta. Most is azért dolgozunk az országos tesztelésen, hogy a várható, nagyon várt nyitás ellenére is biztonságban érezhessék magukat a Magyarországon élő polgárok. Ehhez azonban tudnunk kell, hogy melyik közösségben, vagy korosztálynál, esetleg milyen betegségben szenvedő honfitársainkra kell jobban figyelni azért, hogy a vírus a következő hetekben, hónapokban se szabadulhasson el.

Ön szerint mikorra lesz vakcina?

A következő néhány hónap elegendő lehet arra, hogy hatásos vakcinát állítsanak elő a kutatók, sőt, mivel az egész világon mindenhol ezen dolgoznak, őszre talán meglehet az oltás. Vírus ellenes hatékony gyógyszerre szerintem sokkal tovább kell várnunk.

Mire taníthat meg minket a mostani járvány?

Megváltoztatta az életünket nagyon sok értelemben. Felértékelődött az egészségügy és az egészségügyi innováció szerepe. A világ megismerte a kézmosás valódi lépéseit. A legismertebb magyar orvos, Semmelweis Ignác, az anyák megmentője is nagy figyelmet kapott, a Google kezdőlapján róla közzétett kis videó is 60 milliós nézettséget ért el. Napjainkra a maszkviselés is egyre elfogadottabb, ami azért is fontos, mert a védőeszközök, így a többször használatos, 60 fokon mosható maszkok a következő időszakban ugyanolyan mindennapi kellékek lesznek egy háztartásban, mint a lakáskulcs, vagy a gyermekünk kedvenc plüss játéka, amit mindenhova magunkkal viszünk. Sokat tanultunk az elmúlt hónapokban magunkról és a környezetünkről, és ezekkel az ismeretekkel nagyobb eséllyel vesszük fel a küzdelmet egy esetleges új járvánnyal szemben.

Borítókép: A Semmelweis Egyetemen rektorává kinevezett Merkely Béla Péter egyetemi tanár a kinevezési okirat átadásán a Sándor-palota Tükörtermében 2018. május 28-án.