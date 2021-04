Megvan a négymillió beoltott, újabb nyitási lépések jönnek

Az örvendetes hírt Orbán Viktor miniszterelnök pénteken délután jelentette be a közösségi oldalán.

Ezt ne hagyja ki! Tudományosan nem értékelhető Karácsonyék felmérése

A miniszterelnök a bejegyzésében azt írta: Oltani, oltani, oltani! Folytatjuk!

Az újabb nyitási intézkedéseknek köszönhetően szombattól a kijárási tilalom kezdete 11 óráról éjfélre módosul, az üzletekben pedig este 11 óráig lehet vásárolni. A védettségi igazolvánnyal rendelkezők a vendéglátóhelyek belső tereit szintén 11 óráig látogathatják majd, és ide a szülők, családtagok magukkal vihetik gyermekeiket is – közölte még csütörtöki sajtótájékoztatóján Gulyás Gergely kancelláriaminiszter.

A védettségi igazolvánnyal rendelkezők és gyermekeik szállodákba is mehetnek. A tavaly novemberben bezárt szabadidős létesítményeket – állatkerteket, vadasparkokat, múzeumokat, mozikat, színházakat, könyvtárakat – védettségi igazolvánnyal ismét látogatni lehet. Az edzőtermekbe, uszodákba is kizárólag védettségi igazolvánnyal érkezők, a versenyszerűen sportoló 18 év alattiak, valamint a versenyre vagy mérkőzésre készülő 18 év feletti igazolt sportolók mehetnek be.

A védettek és a felügyeletük alatt álló kiskorúak este 11 óráig a sportrendezvényeket is látogathatják. A védettséggel rendelkezőknek nem kell maszkot viselniük a kulturális és sportrendezvényeken.

A magán- és családi rendezvényekkel kapcsolatos korlátozások fennmaradnak. A kormány az ötmillió oltás elérésekor – várhatóan május harmadik hétvégéjéig – a lakodalmakra vonatkozó tilalmat szeretné feloldani.

A közterületeken, tömegközlekedési eszközökön, üzletekben továbbra is kötelező a maszk viselése, mert ezeken a helyeken nem csak oltottak tartózkodnak. A csoportosulásra, gyülekezésre vonatkozó szabályok továbbra is érvényesek, de a kormány – amint az oltások előrehaladása lehetővé teszi – ezeket is szeretné enyhíteni, megszüntetni.

Csak az embereken múlik, hogy fölveszik-e az oltást

Annyi vakcina van Magyarországon, hogy az összességében mindenki számára elegendő, aki be akarja magát oltatni. Most már csak az embereken múlik, hogy fölvegyék az oltást – hangsúlyozta Orbán Viktor a Kossuth rádiónak adott péntek reggeli interjújában. A miniszterelnök hozzátette, mi vagyunk az egyetlen ország az Európai Unióban, amelyik olyan állapotba jutott, hogy ha valaki vakcinát szeretne, regisztrál, odamegy és megkapja. „Ez egy nagy siker, amire büszkének kell lenni” – szögezte le, egyúttal arra kérve a baloldali érzelmű polgárokat, ők se hallgassanak a baloldal oltásellenes kampányára, hanem oltassák be magukat, mert az oltás nem politikai kérdés, hiszen akik nem oltatják be magukat, saját maguknak ártanak.

Borítókép: Buják Szilvia háziorvos beolt egy pácienst a koronavírus elleni kínai Sinopharm vakcina első adagjával Bakonyszombathelyen 2021. április 29-én