Megszűnt a Jobbik paksi szervezete is

Megszűnt a Jobbik paksi szervezete, amelynek elnöke kilépett a pártból.

Horváth Zoltán a lépést azzal indokolta, hogy nem látják azt a koncepciót, amellyel a párt előre tudna lépni.

„Tisztában vagyok azzal, hogy a Jobbiknak megújuláson kellene átmennie. Úgy gondoltam, hogy az új elnökség megfelelő személyi és szakmai hátteret biztosít ennek, ma úgy látom, hogy egyik sincs meg” – mondta. Nem kívánom hátráltatni a Jobbikot, de elfogadni sem tudom ezt – tette hozzá.

Elmondta azt is, hogy a szervezet egyhangú szavazással hozta meg a döntést. A Jobbik paksi szervezetének öt tagja volt, pártolókkal együtt tizenheten voltak.

Horváth Zoltán azt mondta: a Paksi Deák Ferenc Egyesület képviselőjeként továbbra is tagja marad a paksi önkormányzatnak.

Mint ismert, a paksi szervezet feloszlása nem az első eset a Jobbikban, múlt hét kedden a párt Vas megyei szervezete jelentette be megszűnését, akkor a Jobbik megyei alapszervezetét alapító Bana Tibor is otthagyta a pártot. Eközben a Jobbik Hajdú-Bihar megyei szervezetei is „olvadni” kezdtek: Püspökladányban, Ebesen, Tetétlenen és Sárrétudvarin is bejelentették a helyi alapszervezet megszűnését, és két Zala megyei jobbikos is otthagyta korábbi pártját, mondván: „nem fogják ölbe tett kézzel nézni, hogy Jakab Péter és Gyöngyösi Márton kiárusítja a pártot Gyurcsány Ferencnek és a DK-nak”.