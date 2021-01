Megkezdődött a népligeti vasúti megálló tervezése

Indul a Déli Körvasút harmadik új megállójának tervezése is, miután kiválasztották a tervezőt – közölte a Budapest Fejlesztési Központ Zrt. (BFK) és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF).

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az új, a kormány döntése szerint a Népliget sarkában létesítendő vasútállomás legfőbb funkciója az lesz, hogy a Tatabánya, Székesfehérvár, Pusztaszabolcs, vagy éppen Gyömrő, Pécel irányából érkező elővárosi vonatok utasai elérhessék az M3-as metrót az Ecseri úti állomáson vagy a népligeti Volánbusz-pályaudvart, illetve a Népliget térségéből közvetlen kapcsolat nyíljon a vonatok elővárosi célpontjai felé, vagy a jövőben akár a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre.

Az Üllői út feletti vasúti hídtól keleti irányba, a Népliget zöld tömbje mellett húzódó peronokról a közeli lakótelepek, irodaházak, a 3-as villamos és az épülő új kézilabdacsarnok is megközelíthetőek lesznek.

Az előzetes terveket a BFK és a NIF három építészirodától is bekérte, ezek közül választották ki a győztes tervet. A döntés értelmében a Főmterv, mint a vasútvonal ezen szakaszának tervezője irányításával a Paragram Studió és a SporaArchitects építészirodák tervezik meg az új budapesti vasúti megállót.

A most kezdődő építészeti tervezés során igényesen kell megoldani a helyszín adottságaiból következő kihívást és a védett, kényelmes átszállási útvonalat biztosítani a vasút és a metróállomás között az utasoknak.

A cél, hogy minél rövidebben, minél kellemesebb körülmények között, egy fedett sétányon tudjanak átszállni vonatról metróra az utasok, ennek érdekében a 3-as metró felújítása során az Ecseri út állomásnak készül egy új kijárata a belvároshoz közelebbi végén, az Üllői úti mentén.

A vasúti megálló elhelyezése is erre keresi a megoldást: a peronok az Üllői úttól északkeletre helyezkednek el, északkeleti végükről közelíthető meg a metróhoz és a 3-as villamoshoz vezető sétány, és itt lesz a helyi buszok megállója is. Ez a kapcsolat kiszolgálja a Bihari utcai és a József Attila lakótelepet is – tették hozzá. Megjegyezték: a sétány folytatása a vasút túloldalán egyben a Népliget új, déli kapuja is lesz. Ugyanakkor a peronok másik, délnyugati végén is lesz lejárat, erre lehet eljutni majd az új sportcsarnokba és a Népliget melletti buszpályaudvarhoz.