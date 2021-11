Márki-Zay Péter az energiaárak világpiaci mértékét támogatja

A baloldali jelölt szerint mindenkinek világpiaci árat kell fizetni.

A rezsicsökkentésnek azt a formáját, amit Orbán Viktor kitalált, nem szeretném fenntartani” – válaszolta Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere és a baloldal miniszterelnök-jelöltje a Facebook-oldalára feltöltött videóban arra a kérdésre, hogy van-e olyan állítása a kormánypártoknak az ő személyét illetően, ami igaznak tekinthető – írja a Magyar Nemzet. A baloldali politikus ostobaságnak nevezte, hogy a világpiaci árakat „meg lehet állítani a határon”. Márki-Zay Péter szerint a fideszes rezsicsökkentés rendszere azt jelenti, hogy a „gazdag fideszeseknek a medencefűtésére használt gáz árát, annak a támogatását, átterhelik az önök adójára, a legszegényebbekre, ezt nem szeretnénk fenntartani.”

Érdemes felidézni: a Márki-Zay Péter által ostobaságnak nevezett, azonban az Orbán-kormány által kiharcolt rezsicsökkentésnek köszönhető, hogy miközben Európa-szerte többszörösére emelkedett a lakossági gáz- és áramszolgáltatás ára, addig Magyarországon a szolgáltatási díjakra kiszabott plafonnak köszönhetően a magyar háztartásokat nem érinti a jelenség.

Ahogy Orbán Viktor miniszterelnök múlt heti interjújában részletesen kifejtette, rezsiválság van Európában, az áram és a gáz ára is két-háromszorosára emelkedett. A magyar háztartások annak köszönhetik, hogy kimaradtak az árrobbanásból, hogy a 2010-es évek elején a Fidesz–KDNP-kormány nagy vitákat folytatott a multikkal. Ennek köszönhetően rögzítették az árakat a háztartások számára, amellyel a családokat és a nyugdíjasokat védi a kormány. A miniszterelnök arra is emlékeztetett, hogy az iparban dolgozóknak azonban magasabb árat kell kifizetni, tehát a gazdaság így is megérzi a világpiaci árrobbanás hatását, de legalább a háztartásokat sikerült megvédeni.

Orbán Viktor arra is emlékeztetett, hogy a lakossági díjak szabályozása addig van biztonságban, amíg a Fidesz–KDNP van kormányon, mivel a baloldali kormányok mindig a multinacionális vállalatok érdekeit szolgálják. A miniszterelnök szavait Márki-Zay Péter sorozatos nyilatkozatai is alátámasztják.

Habár Márki-Zay Péter szerint a rezsicsökkentés ostobaság, a magyar kormány energiapolitikája pedig hibás, azt is látni kell, hogy olyan, Magyarországnál jóval tehetősebb nyugat-európai országokban, mint Ausztria és Németország már a katonaság és a katasztrófavédelem készíti fel a lakosságot arra, hogy akár hosszabb ideig, hetekig tartó energiakimaradásokra is számítani kell. Miközben a baloldali miniszterelnök-jelölt az Orbán-kormány energiapolitikáját bírálja, addig Magyarország az EU-s tagállamok elhibázott politikájával szemben biztosította az ország energiafüggetlenségét: újabb 10+5 éves gázellátási szerződést kötött az orosz Gazprommal, amely a korábbi szerződésnél is kedvezőbb feltételeket biztosít, valamint Magyarország gáztározóinak töltöttsége is biztos hátteret nyújt a téli időszak energiaellátásához.

Mivel Márki-Zay Péter az általa feltöltött videóban arra panaszkodott, hogy a jobboldali sajtó csupán néhány másodpercet ragad ki a megszólalásaiból, ezért aki a baloldali miniszterelnök-jelölt teljes válaszára kíváncsi a rezsicsökkentésről, a videó 1 óra 38 perc 22 másodpercnél kezdi kifejteni.