Már jövőre elkezdhetik kitiltani a dízelautókat Budapestről

Az útdíj bevezetése mellett a dízelautók kitiltását követeli a Levegő Munkacsoport Karácsony Gergelytől. A főpolgármester még idén megnevezi a dízelautók sorsát eldöntő céldátumot, és a Fővárosi Közgyűlés elé viszi azt. Az egyik lehetséges forgatókönyv szerint 2024-től a 15 évesnél idősebb dízelautók nem közlekedhetnének Budapesten, majd két évvel később már a 11 évnél idősebbek sem. Az ügy érdekessége, hogy a fővárosban forgalomban lévő BKV-buszok többsége is dízel: amennyiben Karácsony tartani akarja magát a kampányban tett ígéretéhez, akkor már tegnap késő lett volna elkezdeni a környezetszennyező buszok lecserélését elektromos járművekre.

Sokan tartanak attól, hogy vállalkozások juthatnak csődbe vagy komoly pénzügyi adósságba verhetik magukat, ha rövid időn belül kitiltja a főváros a 15 évesnél idősebb dízelautókat. Az aggodalom azért is reális, mert a Levegő Munkacsoport (LMCS) erőteljes lobbit folytat Karácsony Gergelynél, hogy ez három éven belül történjen meg. A követelésre ráerősített a Green­peace is, amely átnyújtott a főpolgármesternek egy 45 ezer ember által aláírt petíciót, amely a dízel­autók kitiltását követeli – írja a Magyar Nemzet.

Az LMCS a főpolgármesternek írt levelében pedig azt szorgalmazta, hogy már jövőre kezdjék el a kitiltást. A civil szervezet azt viszont nem mérlegeli, hogy a fővárosban közlekedő BKV-buszok többsége dízelhajtású, ezért fokozottan szennyezik a levegőt, és hogy az áruszállító kisteherautók legtöbbjét is dízelmotor hajtja. Az LMCS közleményében azt is fölidézik, hogy a főpolgármester még ebben az évben konkrét céldátumot terjeszt a Fővárosi Közgyűlés elé a dízelautók forgalmának a tilalmáról Budapesten. Szerintük ez felelne meg a nemzetközi tendenciáknak, hiszen már csaknem háromszáz európai városban hoztak létre úgynevezett alacsony kibocsátási övezeteket, ahol csak meghatározott környezetvédelmi követelményeket teljesítő járművekkel lehet közlekedni. Karácsony korábban erről egy lapinterjúban úgy fogalmazott: a 2030-as céldátum egyre gyakoribb Európában.– Az én választási programomban szerepelt egyébként az alacsony kibocsátású zónák kijelölése, amelyet továbbra is tartok, vannak olyan városrészek, ahol nem tudunk egyszerűen mást tenni, és ezekhez is kell egy céldátum. A közgyűlés elé fog kerülni a dátum meghatározása még ebben az évben – jelentette ki a főpolgármester.

A Levegő Munkacsoport egyébként konkrétan azt javasolja, hogy 2022 júliusától kezdve több éven át fokozatosan vezessék be a korlátozást – először a védett övezetekben, majd a Nagykörút és a budai körút által határolt területen, végül pedig úgy, hogy a főváros területén 2024-ben csak Euro 4-esnél, 2026-ban pedig csak Euro 5-ösnél jobb besorolású dízelautókkal lehessen közlekedni. A helyi lakosok 2022 júliusáig regisztrált autói ugyanakkor átmenetileg mentesülnének a korlátozás alól. A civil szervezet javaslata tulajdonképpen azt jelenti, hogy 2024-től 15 évesnél idősebb dízelautók nem közlekedhetnek Budapesten, majd két évvel később már a 11 évnél idősebbek sem.

A Levegő Munkacsoport újabb posztjában arról írt, hogy az üzemanyagárak az elmúlt időszak áremelkedése ellenére is még túl alacsonyak. Ez szembe megy azzal a baloldali narratívával is, amely az utóbbi időben a megfizethetetlen üzemanyagárakról szólt, ezzel is támadva a kormányt. A zöldszervezet szerint a jövedelmek emelkedését alapul véve mai áron a csúcsot 520-560 forintos benzinár jelentené literenként, ahogy erről a Magyar Ásványolaj-szövetség főtitkára is nyilatkozott.

„Vagyis olcsó az üzemanyag!” – jutottak a megállapításra a civil szervezet tagjai.

A Magyar Nemzet szerette volna megtudni a fővárostól, hogy a dízelautó-tulajdonosok számíthatnak-e fővárosi kompenzációra, amennyiben kitiltják gépjárművüket, és készült-e hatástanulmány arról, hogy mennyi autót érintene az intézkedés. A főváros még nem adott választ a lap kérdéseire.