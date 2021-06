Már Fülöp herceg emlékét is eltörölnék a haladárok

Fülöp herceg halála után a londoni King’s College egyetem hírlevelében egy képet is küldött dolgozóinak, melyen a herceg látható az egyetem könyvtárának hivatalos megnyitóján 2002-ben. Mint írták, mivel az egész ország Fülöp hercegre emlékezik, úgy gondolták, a dolgozók szívesen látnák a képet a megnyitóról, amire néhány kolléga emlékezhet is – írja a V4NA.

Néhányan a személyzet progresszív (haladár) szellemiségű tagjai azonban kritizálni kezdték a megemlékezést Fülöp „rasszista és szexista” megjegyzései miatt. Az egyetem rasszizmus-ellenes csoportja szerint az e-mail kárt okozott a közösségnek emiatt.

Fülöp herceg még 1961-ben egyszer arról beszélt, hogy „a brit nők nem tudnak főzni”, 1986-ban, kínai útja során pedig azt mondta, hogy „vágott szeműek”.

köztük James Cleverly konzervatív parlamenti képviselő.

This is just getting silly now. https://t.co/zGyH0MVDi7

— James Cleverly (@JamesCleverly) May 30, 2021