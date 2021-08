Már a curry kifejezést is rasszistának tartják

Egyes progresszív véleményvezérek szerint a brit gyarmatosítás egyik relikviája és rasszista is, ezért a továbbiakban nem kellene használni a „curry” szót. Erre Chaheti Bansal gasztroblogger is buzdított egy bejegyzésében – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Mint mondta, van egy szólás, miszerint az ételek elkészítési módja Indiában 100 kilométerenként változik, mi mégis csak ezen az egy néven nevezzük, amit ráadásul fehér emberek terjesztettek el, akik nem vették a fáradtságot, hogy megtanulják az ételeink igazi nevét. Hozzátette, nem hívhatunk mindent dél-ázsiai ételt curry-nek.

Bansal később azonban elismerte, hogy a curry szót nem lehet teljesen törölni a szótárakból, mivel az őslakos népek is gyakran használják ezt az ételeik leírására.

A partnerem Srí Lanka-i, és vannak maláj és tamil barátaim, akik szintén használják a curry szót. De nem szabad összemosni az ételeket, és mindent így hívni, mondta Bansal.

Ilyse R. Morgenstein Fuerst, a Vermonti Egyetem vallástudományi docense szerint. Mint mondja, „tudomásom szerint a curry szó egyetlen dél-ázsiai nyelvben sem létezik. A curry egyike azoknak a szavaknak, amelyek a legtöbb történész szerint elhallásból erednek”, emelte ki a docens.

Morgenstein továbbá azt állította, hogy a britek a korban fűszerezett, de nem túl fűszeres ételeket kerestek, ami megfelelt a gyarmatosítók ízlésének. „Olyan fűszerezett ételeket akartak amelyek nem büdösek, és nem túl erősek” – tette hozzá.

‘I don’t consider it racist, I think it’s lack of education’

Cyrus Todiwala, Indian Chef & owner of Café Spice Namaste, says the word ‘curry’ isn’t racist, but ‘I would be happy if British people didn’t call all Indian food curry, and regard it as Indian cuisine’ pic.twitter.com/gXkqSOGiTh

— GB News (@GBNEWS) August 9, 2021