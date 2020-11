Manfred Weber kimondta: a Sargentini-jelentés jogilag nem állja meg a helyét

Az Európai Néppárt szerdai európai parlamenti frakcióülésén vita kerekedett a magyar és lengyel költségvetési vétóból. Manfred Weber, a néppárti frakcióvezető a jogállamisági diskurzus margóján pedig azt találta mondani: a magyar jogállamiságot elítélő Sargentini-jelentés érvei nem állnák meg a helyüket az Európai Unió Bírósága előtt – számolt be róla a Magyar Nemzet.

– értesült néppárti forrásból a lap.

Weber márpedig 2018 őszén maga is megszavazta a jelentést, amely alapján aktiválták hazánk ellen a hetes cikkely szerinti, úgynevezett jogállamisági eljárást. Erre az ellentmondásra a magyar delegációból Győri Enikő hívta fel a figyelmet az online ülésen.

A beharangozott jogállamisági feltételrendszerrel kapcsolatosan Szájer József, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke azt hangoztatta, hogy uniós berkekben ma politikai célokra használják fel és önkényesen alkalmazzák a jogállamiság követelményét. A Fidesz politikusa szerint abszurd lenne, ha Magyarországot a vétó miatt büntetnék, ahhoz ugyanis az uniós szerződések biztosítanak jogot.

Árulkodó ugyanakkor, hogy a finn Petri Sarvamaa, az ügy néppárti jelentéstevője, a hazai kormány kritikusa azt hangoztatta, hogy az Európai Parlamentnek, így az Európai Néppártnak ki kell tartania a beharangozott kondicionalitás mellett.

A Fidesz-KDNP európai parlamenti frakciója szerdán a Twitteren is tudatta, hogy a frakcióülésen támogatásukról biztosították a kormányzati álláspontot, miszerint a költségvetési feltételrendszer a jelenlegi formájában elfogadhatatlan.

At todays @EPPGroup meeting we reconfirmed full support to #HU govt & that we do not support #RuleofLaw mechanism at its current state. MEP Szajer & @GyoriEniko stated #EUCO #MFF deal in July is w/out RoL condition, we have no time for undefined #RoL but to act against #Covid_19 https://t.co/5zxyhO69J0

— FideszEP (@FideszEP) November 18, 2020