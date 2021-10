Magára ismert az Elk.rtuk film csaló, baloldali közvélemény-kutatójában

„A Medián igazgatója azon háborodott fel, hogy a pénztáraknál jól teljesítő filmben érintették a Gyurcsány-érában betöltött szerepét” – hívja fel rá a figyelmet a Kontra.hu. Mint írják, Hann Endre, idézzük a Kontrát, „a jólétben megöregedett, a függetlenségére nagyon büszke balos értelmiségi egyenesen úgy tartja, hogy durva hitelrontás történt”.

Érdekes módon azonban akkor nem mondott ilyeneket, amikor közvélemény-kutató cégével kérdésnek álcázott állításokkal próbálta lejáratni Lázár Jánost – írja az Origo.

Az őszödi beszéd kiszivárogtatása után játszódó politikai krimi, az Elk.rtuk nagy sikert aratott, és nagy visszhangot kapott a baloldal részéről is. Többek között Gyurcsány felesége és Karácsony Gergely is megszólalt a filmmel kapcsolatban. És megszólalt a Medián vezére, Hann Endre is, aki – bár az Endre nevű karaktert legfeljebb keresztnevén szólítják a filmben – úgy érzi, saját magára ismert. A film szerint

az Endre nevű figura cselekvő bűntársa volt Gyurcsánynak és az MSZP kormánynak, eszközt és tervet adva nekik arra, hogy a várható népharagot hogyan tereljék számukra kedvezőbb irányba.

Hann Endre a baloldali propagandamédiumnak, a hvg-nek ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: „Abszurd az egész, hogy épeszű ember nem hiheti el. A publicitást általában nem bánom, felfoghatom úgy is, hogy most legalább bekerültem a Portré rovatba. De itt nem elsősorban a személyem érdekes, hanem az általam vezetett Medián. Olyan mértékű hitelrontásról van szó, amelyet aligha lehet válasz nélkül hagyni.”

Vagyis – persze, meglehetősen óvatosan – fenyegetőzik Hann Endre. Az azonban tény, hívják fel rá a figyelmet, hogy

a Medián a Gyurcsány-érában több mint 700 millió forint értékben kapott megbízást a Miniszterelnöki Hivataltól, annak egyik legfontosabb tanácsadó és felméréseket végző partnereként.

Vagyis egyértelmű, „a saját függetlenségének mítoszába kapaszkodó Hann Endre fontos támasza volt az MSZP belső körének” – fogalmaz a Kontra.

Ráadásul láthatóan nem zavarta a „hitelrontás” Hann Endrét akkor, amikor 2005-ben az akkor még hódmezővásárhelyi polgármester, Lázár János megítéléséről készített cége felmérést, egy lejárató kampány részeként, emlékeztet a Kontra. Ebben többek között azt firtatták, elhiszi-e a választó, hogy Lázár veri a feleségét, és hogy agresszívan bánik munkatársaival.

De Hann Endre cége jelentetett meg a 2018-as választások előtt egy olyan kutatást, amit valószínűleg még a baloldali közvéleménykutatók is kinevettek: a botrányokkal teli Juhász Péternek akart feltehetően kedvezni. Szerinte ha Juhász Péter és a Momentum meg az LMP együtt indulna, 16%-ot kapna.

Most a (baloldali) előválasztásnak hívott Gyurcsány-show idején is aktivizálta magát Hann: meglehetősen furcsa kutatása szerint Márki-Zay népszerűbb, mint Karácsony – és csodák csodája, órákon belül Karácsony vissza is lépett. Ahogy a Medián vezetőjével kapcsolatban a Kontra fogalmaz:

Tiszta szerencse, hogy Hann Endre mindig is ügyelt intézménye függetlenségére

– írják ironikusan. Miket művelt volna, ha ez nem érdekli? – teszik fel a kérdést.

Borítókép: Hann Endre, a Medián vezetője a baloldali Republikon Intézet konferenciáján 2012. április 12-én