Leszámolásokat hozhat a Momentumban a Cseh Katalin körüli botrány

„Egyes hírek szerint a párt felső vezetésében is feszültségek vannak, ezért a jelenlegihez hasonló botrány alkalmat adhat a belső leszámolásokra a különböző érdekcsoportok, vagy politikusok között”

– fejtette ki a politológus. Hangsúlyozta azt is: erősen rombolja a Momentum hitelességét, hogy miközben folyamatosan azzal vádolták a kormányt, hogy a saját körének osztja az uniós pénzeket, addig most kiderült, az ellenzéki politikusok és azok érdekkörei is több milliárd forintos uniós forráshoz juthattak.

„Miközben diktatúrát kiáltanak, és mindennek elhordják a kormányt, addig kettős játékot játszva nem csak felvették a kormány által odaítélt pénzt, hanem még aktívan pályáztak is forrásokra, amit ráadásul eltitkoltak a szavazóik előtt”

– mutatott rá Boros Bánk Levente.

Eső után köpönyeg

„A professzionálisan működő pártok nagyon gyorsan lezárják a hasonló ügyeket, és nem hagyják, hogy tovább eszkalálódjon a helyzet.

Az tenne a legjobbat a Momentumnak, ha megválnának Cseh Katalintól,

és nagy hiba volt, hogy ezt nem lépték rögtön. Bár még rájöhetnek, hogy ez az egyetlen járható út számukra, az már csak tűzoltásra lenne elég, ebből az ügyből már sehogy sem tudnak jól kijönni” – fejtette ki az igazgató.

Boros Bánk Levente arra is kitért,

amellett, hogy a Momentum alkupozíciói minden bizonnyal romlanak a szivárványkoalíción belül, ám maga az egész Gyurcsány-vezette összeborulás is megszenvedheti a botrányt.

„A választások előtt lefolytatott tárgyalások eredményeként lehet, hogy a Momentum végül kevesebb jelöltet indíthat, ám ez egy zéró összegű játszma, s attól a baloldal egészének nem lesz több mandátum megszerzésére kilátása. Mivel azonban egy baloldali lista van, Cseh Katalin botránya ráéghet az egész szivárványkoalícióra” – fejtette ki az elemző.

Gyurcsány jóindulatára bízva

„A botrány következményeképpen Fekete-Győr András pártja a vártnál is rosszabbul jöhet ki az előválasztásnak nevezett balliberális háttéralkukból, s

lassan már annak is örülhetnek, ha a frakcióalapításhoz szükséges minimális számú képviselőt be tudják juttatni a parlamentbe 2022-ben.

Ez komoly presztízsveszteség számukra, hiszen pár éve még ők voltak a baloldal nagy reménységei, ma azonban már Gyurcsány Ferenc jóindulatán múlik, hogy néhány budapesti egyéni körzetben indulhat-e momentumos jelölt” – ezt már Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője nyilatkozta.

A politológus úgy vélte, a botrány nem fog elülni, sőt, az eddigieknél is nagyobb hullámokat fog verni, ami

akár Cseh Katalin politikai karrierjének a végéhez is vezethet, ha esetleg kiderül valamilyen szabálytalanság, ami a baloldal egészének árthat.

Baloldali struccpolitika

Mint Deák Dániel rámutatott,

Cseh Katalin a mindenki számára elérhető tényekre fittyet hányva több dolgot is valótlanul állított, amikor a felmerült vádakra reagált, ez pedig abba a „hagyományba” illeszthető be, hogy a baloldalon szinte minden következmény nélkül marad.

A súlyos hibákat sem ismerik el, és nem vonják le ezekből a konzekvenciákat.

„Elég csak a 2006-os őszödi beszédre gondolni, amelyben maga Gyurcsány Ferenc ismerte el, hogy valótlan állításokra alapozta a választási kampányát. De gondolhatunk például Karácsony Gergely főpolgármesterre is, aki még a saját végzettségével kapcsolatban is hazudott az önéletrajzaiban. S nincs ez másként a magukat új generációs mozgalomnak aposztrofáló momentumosok esetében sem, hiszen éveken át azt hangoztatták, hogy ellenzéki nem nyerhet uniós forrásokat Orbán Viktor »diktatúrája« miatt, miközben a valóságban saját maguk is jelentős forrásokhoz jutottak a különféle pályázatoknak köszönhetően” – fogalmazott Deák Dániel.

Előzmények, következmények

Mint ismert,

a Cseh Katalinékhoz köthető cégháló 4,8 milliárd forintnyi uniós forrásra, valamint több száz millió forintnyi közbeszerzésre pályázott sikeresen.

Miután a sajtóban megjelent hírek alapján elképzelhető, hogy az érintett cégek egy helyen, egy időben, ugyanazon uniós forrás elnyerésére összejátszhattak, a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István a Központi Nyomozó Főügyészséghez fordult. Időközben a Gazdasági Versenyhivatalhoz is érkezett beadvány a kétesnek gondolt céges ügyletek miatt.

Borítókép: Cseh Katalin, a Momentum listavezetője és Fekete-Győr András, a párt elnöke a Momentum eredményváró rendezvényén a fővárosi Dürer Rendezvényházban az európai parlamenti (EP-) választás napján, 2019. május 26-án.