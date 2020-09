Kunhalmi Ágnes színjátékai és megmagyarázhatatlan röhögőgörcsei (videó)

A szocialista politikus az elmúlt években többször is nagyon furcsán viselkedett a kamerák előtt.

Kunhalmi Ágnest megválasztották az MSZP társelnökének. A szocialista politikus az elmúlt években többször is nagyon furcsán viselkedett a kamerák előtt, volt olyan, hogy nekifutott egy csukott ajtónak, és a magyar helyesírással is meggyűlt a baja – és olyan is volt, amikor megmagyarázhatatlan röhögőgörcsöt kapott egy sajtótájékoztató közben. Az Origo összegyűjtötte a legemlékezetesebb alakításait.

Medgyessyt idéző felszólalás

Még 2019 júliusában Kunhalmi napirend előtti felszólalásában az Országgyűlésben azt mondta, hogy „Fok, föt, fok, föt, fok, fok, föt, feletti„. Kunhalmi felszólalása kísértetiesen hasonlított Medgyessy Péter volt kormányfő leghíresebb szótévesztésére.

Az MSZP újdonsült társelnöke 2019 júniusában az Örs vezér téren tartott sajtótájékoztató közben mutatott be egy sajátos koreográfiát, majd a végén mintha integetne a kamerának is.

Azt sem tudta, mit ünnepel

Tavaly május 1-jén a XVIII. kerületi Bókay-kertben ünnepelt Kunhalmi. Akkor a teljes érdektelenségbe fulladt rendezvényről élőben jelentkezett is, és azt találta mondani, hogy ”ma ünnepeljük az Európai Unió 15. születésnapját„. A valóság ezzel szemben az, hogy Magyarország belépésének 15. születésnapját ünnepeltük.

A szocialista oktatáspolitikus csupán 11 évet tévedett, mivel az EU nem 2004. május 1-jén jött létre, hanem 1993. november 1-jén, amikor hatályba lépett az 1992. február 7-én aláírt szerződés az Európai Unióról elnevezésű egyezmény, közismertebb nevén a maastrichti szerződés.

”Folytani„

Még 2019 februárjában történt, hogy az Országgyűlés Mentelmi bizottsága több ellenzéki képviselő ügyét tárgyalta. Két szocialista, Kunhalmi Ágnes és Bangóné Borbély Ildikó egy-egy papírlappal érkezett, amelyet a bizottság előtt is felmutattak. A fojtani szót azonban nem sikerült leírniuk helyesen.

Szintén tavaly áprilisban történt, hogy Kunhalmi azt írta ki közösségi oldalára, hogy ”A családdal várjuk holnap a nyuszit, Boti, a kerszetfiam fel is hívta, hogy megsürgesse.„

Színészi alakítás az MTVA épületében

2018 decemberében, miután betört az MTVA székházába, nekirontott az egyik ajtónak, majd eljátszva az ütközést, másfél métert zuhant visszafelé.

Megmagyarázhatatlan röhögőgörcsök

Kunhalmi Ágnes többször hozta magát kínos helyzetbe, amikor a kamerák előtt és a parlamentben is röhögőgörcsöt kapott. 2016 decemberében egy úgynevezett évértékelő sajtótájékoztatót nem tudott normálisan megtartani. Azzal magyarázta, hogy az előszilveszteri buli hatása alatt áll – vagyis finoman arra utalt, hogy részeg. Büszkén kijelentette: ”nézzék, nem vagyok a helyzet magaslatán!„

2015 júniusában egy nemzetközi vasúti fuvarozási egyezményről való beszéd közben kezdett el indokolatlanul és megállíthatatlanul nevetni. Érdemes az akkor még MSZP-s Demeter Mártát figyelni Kunhalmi mögött, kínjában vízivásba menekül.

Az ülést vezető Sneider Tamás megszakította a felszólalást, felajánlotta, hogy üljön le és később folytassa, de ekkor Kunhalmi váratlanul abbahagyta az addig abbahagyhatatlan nevetést.