Operatív Törzs: a legtöbb koronavírusos beteget a fővárosban kezelik (videó)

Egyre több beteget ápolnak kórházban, 983 főt kezelnek az egészségügyi intézményekben, közülük 675-en budapesti osztályokon fekszenek. Országszerte 25 kórházban ápolnak koronavírusos betegeket – közölte az Operatív Törzs szerdai tájékoztatóján Müller Cecília országos tisztifőorvos.

Az Operatív Törzs tájékoztatója előtt Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár a hétfőn kezdődő érettségi vizsgákról tartott tájékoztatót, erről szóló tudósításunkat ide kattintva tudja elérni.

Müller Cecília elmondta, 2727 fertőzött, 536 gyógyult beteg és háromszáz halott van a járvány miatt hazánkban. Az országos tisztifőorvos elmondta, hogy a háromszáz elhunytból 278-an voltak 60 év felettiek – olvasható a Magyar Nemzet tudósításában.

Müller Cecília ismertette, hogy egyre több beteget ápolnak kórházban. 983 főt kezelnek az intézményekben, és a kórházi betegek közül 675-en budapesti osztályokon fekszenek. Országszerte 25 kórházban ápolnak koronavírusos betegeket.

A tisztifőorvos arról is beszélt, hogy továbbra is zajlik az idősotthonok fertőtlenítése és ellenőrzése. A tisztifőorvos a jövő hétre ígért eredményeket a vizsgálatokról. A honvédség 300 intézményben már be is fejezte a fertőtlenítési munkálatokat – tette hozzá. A tisztifőorvos beszámolt róla, hogy 27 olyan intézmény van, ahol megjelent a vírus, és ezek közül az idősotthonok közül sok olyan van, ahol csak egy-egy fertőzöttet találtak.

Müller Cecília kifejtette, hogy a gyógyszerek után – egy új kormányrendelet értelmében – a gyógyászati segédeszközöket is egyszerűsített eljárásban lehet kiváltani.

Maruzsa Zoltán és az Operatív Törzs tájékoztatóját itt tudja megtekinteni:

A tisztifőorvos elmondta, a cél az, hogy az érettségi biztonságos legyen, a lehető legkevesebb feszültséggel járjon, és minél többen sikeres vizsgákat tehessenek. A tisztifőorvos kérte a vizsgázókat, hogy tartsák be a szabályokat, amelyeket az oktatási intézmények megszabtak, figyeljenek a távolságtartásra, fertőtlenítsék a kezüket, használják a biztosított maszkokat, és legyen mindenkinek saját eszköztára, ne cseréljék őket az érettségi közben, és a bevitt ételt se osszák meg egymással. Hozzátette, csak egészségesen induljanak el vizsgázni a diákok. Müller Cecília köszönetet mondott a pedagógusoknak, akik a nehezített körülmények között is vállalják a munkát.

Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta, a járvány elleni védekezés második szakaszába léptünk, fokozatosan biztosítják a korlátozások feloldását. A kormány döntéséről a következő napokban az operatív törzs részletes tájékoztatást ad.

Kiss Róbert az Operatív Törzs nevében arról beszélt, hogy május 3. után új szabályok lépnek életbe a kijárási korlátozásokra vonatkozóan, és fokozatosan megkezdik azok feloldását. Részletes tájékozást ígért a következő napokra ezzel kapcsolatban. Az elmúlt 24 órában 696 hatósági házi karantént rendeltek el, jelenleg 10071 karantén van érvényben.

A járvány kapcsán 296 büntetőügy van folyamatban ezekből 78 esetben rémhírterjesztés kapcsán nyomoznak.

Újságírói kérdésre válaszolva Müller Cecília elmondta, hogy jelenleg kiegyensúlyozott a helyzet a fertőzésekkel kapcsolatban: egy hete nem nő a napi megbetegedések száma, ami biztató. Most visszafogott helyzet van, ami az emberek fegyelmezettségének köszönhető – mondta a tisztifőorvos, így lehetőség lesz a korlátozások fokozatos enyhítésére, ami több találkozást jelent majd, de ami a fertőzések számának növekedéséhez is vezethet a jövőben.

Müller Cecília üdvözölte a társadalom átfertőzöttségét mérő országos vizsgálatot, mert ebből látják majd, hogyan alakul a járványgörbe. Az országos tisztifőorvos emlékeztetett: reprezentatív mintán négy egyetem végez majd országos PCR vizsgálatot, amely arról tájékoztat majd, hogy a kiválasztott személyek éppen fertőzöttek-e. Egy másik vizsgálattal pedig azt tesztelik majd, hogy korábban átesett-e az illető a betegségen.

Újságírói kérdésre válaszolva a tisztifőorvos elmondta, országszerte 27 idősotthont tartanak nyilván, ahol már előfordult pozitív eset az ápoltak vagy a dolgozók körében. Jelenleg 627 pozitív gondozottat tartanak számon, és 317-en vannak kórházban közülük.

Müller Cecília úgy fogalmazott, ha zárt közösségben indul el a vírus fertőzése, ott ugrásszerű növekedés is lehet a megbetegedések számában, ez idősotthonokban és kórházakban fordulhat elő.

Kiss Róbert ismertette, a hatósági házi karanténról a rendőrök írásbeli dokumentumot adnak át a hazánkba lépőknek, ezzel együtt egy piros figyelmezetőmatricát is adnak, amelyet kötelesek a lakóhelyükön kihelyezni. Mentestül a karantén alól, aki a határátlépésnél nem mutat tüneteket – tette hozzá.

Müller Cecília elmondta, heroikus küzdelem zajlik az egészségügyi intézményekben, mert vannak olyan osztályok amelyek kifejezetten a koronavírusos betegeket fogadják, és ezeken előfordulhat a fertőzés átadása a biztonsági intézkedések ellenére is. Az infekciókontroll-tevékenységgel azonban ez legtöbbször elkerülhető.

Sajtóérdeklődésre Müller Cecília azt mondta, a WHO javaslatai a teszteléssel kapcsolatban kifogástalanok, mert arra irányulnak, hogy a diagnosztikus tesztek felállítását segítse a klinikusoknak. Most, hogy enyhíteni fogunk a korlátozó intézkedéseken, fontos, hogy nyomon kövessük azt, hogyan alakul a járványgörbe, okoz-e fertőzési többletet – fogalmazott.

A mezőszilasi idősotthonról a tisztifőorvos elmondta: volt és van is intézményi orvosa, aki az első perctől kezdve együttműködött a hatóságokkal, és segített izolálni a fertőzötteket. A mezőszilasi otthon három épületből áll, külön épületbe helyezték el a megbetegedetteket, így nem terjedhetett át a fertőzés a többi lakóra és ápolóra.

