Operatív Törzs: nincs ugrásszerű növekedés a fertőzöttek számában – nézze itt élőben!

Az Operatív Törzs ma délelőtti sajtótájékoztatóján Kiss Róbert rendőr alezredes arról beszélt, hogy a törzs folyamatosan monitorozza a rendkívüli intézkedések eredményességét, illetve a kijárási korlátozás, az üzletek korlátozott nyitvatartásának és az elrendelt házi karanténok szabályainak betartását – írja tudósításában a Magyar Nemzet.

– A rendelkezésre álló adatok alapján az Operatív Törzs arra a megállapításra jutott, hogy

a bevezetett intézkedések a járvány elleni védekezés hatékonyságának a növeléséhez, továbbá a megbetegedések számának csökkentéséhez járultak hozzá, ezért a veszélyhelyzet megszűnéséig az intézkedések hatályát fenntartja

– tájékoztatott a rendőr alezredes.

Kiss Róbert arról is beszámolt, hogy a mai napon érkeztek Cargo-járatok a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre. Három repülőgép hozott speciális orvosi maszkokat, overálokat és maszkok gyártásához szükséges alapanyagokat Budapestre. A nap folyamán további három járat érkezik – folytatta, hozzátéve, hogy ezeket a védőfelszereléseket elsősorban az egészségügyi dolgozók kapják meg.

Mint mondta, ellenőrzik a közterületeken lévő csoportosulásokat, akik a legtöbb esetben együttműködnek a rendőrséggel, de előfordult az is, hogy szabálysértési szankciót kellett alkalmazniuk. A kijárási tilalom óta 118 esetben kellett szankcionálni – ismertette. Eddig 9669 hatósági házi karantént rendeltek el, és több mint hetvenezer alkalommal ellenőrizték a betartását, és 322 esetben kellett szabálysértési feljelentést tenniük ezzel kapcsolatosan – számolt be Kiss Róbert.

A rendőr alezredes kijelentette: a határforgalom ellenőrzésében könnyítő intézkedéseket hozott a rendőrség a szomszédos tagállamokkal együttműködésben, például az ingázók esetében nem kérnek tizennégy napos házi karantént.

Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta: az elmúlt 24 órában 525 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. – Napról napra növekszik ez a szám, de úgy látom, hogy a fertőzés mértékének növekedése egyenletes. Ez biztató, nincs ugrásszerű növekedés, még mindig igaz az a tézis, hogy a fertőzöttek egy-két szoros kontaktnak adják át a betegséget, aki a környezetünkben van – fogalmazott. – Az országos tisztifőorvos szerint a környező országokban jellemző ugrásszerű emelkedést nem látni – tette hozzá.

– Van azonban egy nagyon szomorú adat: 4 embertársunkat veszítettük el az elmúlt 24 órában. Mindegyikük idős volt és krónikus megbetegedésben, szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedett. Az elhunytak száma ezzel 20 főre nőtt. Az elhunytak átlagéletkora 73 év, körülük 12 férfi, 8 nő – mondta Müller Cecília.

– Az adatokon látszik, hogy elsősorban az időseket és a krónikus betegségben szenvedőket érinti a legnagyobb esetben a megbetegedés, ám nincs kivétel, mindannyian kitettek vagyunk a fertőzésnek – fogalmazott a tisztifőorvos. – Bármely településen jelen lehet a vírus, ezért továbbra is kérjük, hogy aki csak teheti, maradjon otthon és tartsa be a kijárási korlátozásokat, ezzel tudjuk elkerülni az ugrásszerű megbetegedéseket – hívta fel a figyelmet Müller Cecília. – A koronavirus.gov.hu oldalon megyénként is mutatják a fertőzöttek számát, nyilvánvalóan a sűrűbben lakott területeket több a megbetegedés, de továbbra sincs gócpont. A járvány ugyanakkor nem ismer földrajzi határokat – hangsúlyozta.

Az országos tisztifőorvos kiemelte, hogy az eddig azonosított 525 fő 25 százaléka tünetmentes, 35 százalékának enyhe tünetei vannak, 17 fő – vagyis az összes beteg 5 százaléka – lélegeztetőgépen van. További 6 százalék pedig egyéb intenzív ellátásra szorul. 40-en ugyanakkor gyógyultan távoztak a kórházakból.

Müller Cecília jelezte: nagyon fontos a másfél méteres szociális távolság betartása, és a gyakori kézmosás. Azt tanácsolta, ha bevásárolni megyünk, akkor a megérkezésünket követően már az ajtóban tegyük le a bevásárlószatyrot vagy kosarat, és már az előszobában használjunk kézfertőtlenítőt. Vetkőzzünk le, és újra mossunk kezet, majd cseréljünk újra ruházatunkat is, és jó, ha le is zuhanyozunk. Azokat a holmikat, amiben kijárunk az utcára, mindenképp elkülönítve kezeljük – hívta fel a figyelmet.

