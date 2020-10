Operatív Törzs: 14 gyermek van kórházban a koronavírus miatt (élő)

Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.

Az elmúlt napok tapasztalatai alapján a tájékoztató valós kezdési időpontja néhány perccel később is lehet.

Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni:

14 gyermek van kórházban a koronavírus miatt

Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője arról beszélt, hogy az elmúlt időszakban nem volt magasabb a hazai halálozás, mint az elmúlt 10 év hasonló időszakában. 14 gyermek van kórházban a koronavírus miatt – írja tudósításában az Origó.

Mindenki éljen az ingyenes oltás lehetőségével

Galgóczi közölte, hogy több komponensű influenza oltás készül minden évben. Magyarországon eddig is ingyenes volt az influenza-elleni oltás bizonyos csoportok számára. Most az állam mindenki számára biztosítja az ingyenes oltás lehetőségét, minél többen adassák be maguknak – tette hozzá.