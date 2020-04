Operatív Törzs: kerüljük az olyan helyzeteket, ahol átadhatjuk a vírust! (videó)

Sajtótájékoztatót tartott az Operatív Törzs.

Még mindig a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk

Müller Cecília elmondta, hogy 623 személy estében mutattak ki koronavírust eddig Magyarországon. 5-en meghaltak az elmúlt 24 órában, ők 80 év felettiek voltak, és nagyon sokféle betegségben szenvedtek – tette hozzá. Nagyon sok kockázati tényezőjük volt – mondta az országos tisztifőorvos – az Origo tudósítása.

A laboratóriumokban jelentősen nőtt a mintavételek száma, közel 18 ezer vizsgálat volt. Növekedett a gyógyultak száma is, ők 43-an vannak. Még mindig a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk – mondta Müller Cecília.

Így lehet lassítani a járványt terjedését csökkenteni

A sűrűbben lakott területeken nagyobb a fertőzési arány, de valamennyi megyében van beteg – mondta Müller Cecília. Az országos tisztifőorvos elmondta, hogy továbbra is rendkívül fontos, hogy kerüljük azokat a helyeket, ahol a vírust át lehet adni. Vigyázzunk a sérülékeny csoportokra – mondta Müller Cecília. Így lehet lassítani a járvány terjedését.

A kézszárítók nem pusztítják el a vírust

Müller Cecília arról is beszélt, hogy a kézszárítók nem pusztítják el a koronavírust.

Az UV lámpa sem javasolt a bőr fertőtlenítésére

Müller Cecília arról is beszélt, hogy helytelen gyakorlat a fertőtlenítésre UV-lámpát használni, mert nagyban igénybe veszi a bőrt. Más tárgyak fertőtlenítésére lehet használni – tette hozzá. A teljes test alkoholos folyadékkal való bepermetezése sem ajánlott, mert nincs értelme, és kártékony.

Semmi nem indokolja a védőoltások elhalasztását

Müller Cecília elmondta, hogy az új koronavírus ellen nincsen védőoltás, és az antibiotikumok sem használnak. Az életkorhoz kötött védőoltások elhalasztása egyáltalán nem indokolt – tette hozzá.

A védőnők is kevesebb kontaktusra törekednek

A védőnői ellátást is úgy szervezték meg, hogy minél kevesebb kontaktus legyen – mondta Müller Cecília. Az országos tisztifőorvos szerint ez egyáltalán nem számít új és szokatlan dolognak. A házi gyermekorvosok is azt javasolják, hogy mindenki szigorúan időpontra érkezzen.

Újabb védőeszközöket kapnak a háziorvosok

A háziorvosok ismételten kapnak védőeszközt – jelentette be Müller Cecília.

Együtt lehet legyőzni a járványt

Mindenki a helyén áll, és együtt gondolkodva tudjuk ezt a járványt legyőzni – mondta Müller Cecília.

A kórházak felkészültek a tömeges megbetegedések időszakára

Kiss Róbert rendőr alezredes arról beszélt, hogy a kórházak felkészültek a tömeges megbetegedések időszakára. Elkészült az átcsoportosítási protokoll is, valamint 31 kórházba kerülnek újabb védőeszközök.

Kiss Róbert elmondta, hogy a rendőrök is kapnak speciális védőfelszereléseket. Újabb nagy szállítmányok érkeznek a következő időszakban – tette hozzá.

Egyre többen szegik meg a kijárási korlátozás szabályait

Kiss Róbert elmondta, hogy több mint 500 feljelentés volt a hatósági házi karantén megszegése miatt. A kijárási korlátozás esetében az idő előrehaladtával egyre többen szegik meg a szabályokat, 2044 szabálysértési intézkedés volt eddig.

36 esetben indult eljárás rémhírterjesztés miatt

Csanádpalotánál csak teherforgalmat léptetnek be – mondta Kiss Róbert. A határoknál most kisebb fennakadások vannak. 143 büntetőeljárás indult, 36 esetben rémhírterjesztés miatt – mondta.

Aki gyógyult, az ugyanabba a helyzetbe kerül, mint aki nem fertőzött

Müller Cecília az Origo kérdésére azt mondta, hogy aki gyógyult, az ugyanabba a helyzetbe kerül, mint aki nem fertőzött, de nekik is be kell tartaniuk az óvintézkedéseket.

Valószínűleg bekerülünk a tömeges megbetegedési szakaszba

Müller Cecília elmondta, hogy a kötelező védőoltások rendszere biztosítja a pneucoccus elleni oltást is, a gyermekek ez ellen védve vannak. A világjárvány egyértelműen halad előre, így nagy valószínűséggel bekerülünk a tömeges megbetegedések szakaszába is – tette hozzá.

A Szerbiában szolgálatot teljesítő magyar rendőrök visszatértek

A Szerbiában lévő magyar rendőrök hazajöttek, míg Észak-Macedóniában továbbra is ott vannak – mondta Kiss Róbert. Szólt arról is, hogy a stadionok, sportlétesítmények esetében is számba vették azt, hogy lehet-e őket kórháznak használni. Minden krónikus betegség, életkortól függetlenül kockázati tényező – mondta Müller Cecília.

Fontos a rendőrök egészsége is

Kiss Róbert arról is beszélt, hogy azok a magyar állampolgárok, akik teherforgalomban érkeznek hozzánk, és ha a fertőzés gyanúja merül fel, akkor karanténba kell menniük. Ha nem betegek, akkor továbbra is részt vehetnek a nemzetközi fuvarozásban – tette hozzá.

A rendőrök egészségvédelme az egyik legfőbb prioritás, így a kontaktusokat ők is kerülik az ellenőrzött személyekkel.

Szerencsére egyetlen egészségügyi dolgozó sem halt meg koronavírus-fertőzésben

Egészségügyi dolgozó szerencsére egyelőre nincs a halottak között – mondta Müller Cecília. Továbbra is telefonon kell értesíteni a háziorvosokat, ha valakinél betegség gyanúja merül fel – tette hozzá.

Senki ne mondja le a tervezett orvosi beavatkozását

Müller Cecília arról is beszélt, 62 szakmában van sürgősségi beavatkozási lista, és azon beavatkozások, amik nélkül egészségromlás várható. Az országos tisztifőorvos elmondta, hogy senki ne mondja le a tervezett beavatkozását, hanem a kezelőorvos döntsön ebben a kérdésben. Senki ne hagyja el a folyamatosan szedett gyógyszerét – tette hozzá.

Ekkor érdemes fogorvoshoz menni

Müller Cecília arról is beszélt, hogy akkor menjünk fogorvoshoz, ha fáj.

Felesleges tesztelni az egész országot

Felesleges tesztelni az egész országot, mert a kapott információ nincs hatással a járvány kezelésre – mondta kérdésre Müller Cecília.

Továbbra is az Egészségügyi Világszervezet ajánlásai szerint járnak el a magyar szervek.

Jelen pillanatban a korábbi évekhez képest alacsonyabb a halálozási ráta – mondta egy másik kérdésre Müller Cecília.