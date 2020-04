Operatív Törzs: továbbra is a főváros és környéke a legfertőzöttebb (videó)

Hazánkban makkegészséges ember még nem halt bele a fertőzésbe, ám a világban előfordult már ilyen eset – hangzott el a koronavírus elleni védekezésért felelős Operatív Törzs keddi sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília a sajtótájékoztatón beszámolt arról, hogy a hazánkban azonosított fertőzöttek száma 2098 főre nőtt, és elhunyt újabb 14 idős krónikus beteg – írja tudósításában a Magyar Nemzet. Ezzel 213 főre emelkedett a koronavírus következtében elhunytak száma, ugyanakkor 287-en már gyógyultan távoztak a kórházból.

Jelenleg 842 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 82-en vannak lélegeztetőgépen

– ismertette az országos tisztifőorvos, hozzátéve, hogy a lélegeztetőgépen lévők között vannak 40-50 éves ápoltak is. A laboratóriumi vizsgálatok száma már meghaladja az ötvenezret, ezek keretében a vírus örökítőanyagán alapuló vizsgálatokat végeztek – tájékoztatott.

Az idősotthonokról elmondta: az országban húsz intézmény érintett koronavírus-járvánnyal, de számos otthonban csak egy-egy esetben fordult elő a megbetegedés, és az érintetteket izolálták. Három intézményben fordult elő nagyobb számú megbetegedés, ezekben jellemzően nagyobb létszámú lakó van. A Pesti úton befejeződött az összes szűrés mind a lakók, mind az ápolók körében.

Müller Cecília elmondta: jelenleg folyik a listák összehasonlítása, a még nem szűrt dolgozókat is tesztelni fogják, mert fontos az idősotthon biztonságos működésének megteremtése. Az intézményben már képesek a szükséges intézkedések megtételére. A kórházban ápolt idős lakók jól vannak, az intézmény teljes fertőtlenítése megtörtént, így remélhetőleg nem lesz újabb megbetegedés – közölte a tiszti főorvos, majd elmondta:

változatlanul Budapest és Pest megye a legfertőzöttebb terület, de más megyékben, például Fejérben is sok az érintett.

A tesztelésekről a tisztifőorvos azt mondta, a kezdetektől fogva ragaszkodunk a tudományos elveken alapuló tényekhez, ebben nagy segítségünkre van az Egészségügyi Világszervezet is.

A WHO magyarországi irodájának képviselője is megfelelő számúnak és megalapozottnak tartotta azt a vizsgálati protokollt, amelyet Magyarország is követ, s amelyek a vírus örökítőanyagán alapulnak. Elfogadott az az arány, hogy egy fertőzött körül tíz kontaktot kell vizsgálni, hazánkban ez az arány sokkal magasabb:

egy fertőzött körül harminc főt vizsgálnak.

A járványgörbe ellaposításával az exponenciális növekedést a jelen állás szerint sikerül elkerülnünk – jelentette ki Müller Cecília.

Kiss Róbert arról beszélt, hogy a Nyugatra induló kelet-európai vendégmunkások Röszkén, Záhonynál és Nagylakon napi négy órában léphetnek hazánk területére. Gépjárműveikre sárga matricát tesznek, és csak a kijelölt útvonalon haladhatnak. Szűrővizsgálaton is átesnek, és csak a negatív lelettel léphetnek Magyarország területére.

Az alezredes elmondta: a két legjelentősebb szabályszegés a lakóhely indokolatlan elhagyása és a szociális távolság be nem tartása, de előfordul az üzletek kijelölt időn túli nyitvatartása is.

Újságírói kérdésre válaszolva Kiss Róbert elmondta,

aki hatósági házi karanténban van, dolgozhat otthonról,

a jelenlegi kormányrendelet ezt nem érinti. Hozzátette, a jelenleg érvényben lévő karanténok száma már csak 11 ezer.

Müller Cecília felidézte, az elhunytak jellemzően idős, más krónikus alapbetegségben szenvedő emberek voltak,

Magyarországon makkegészséges ember még nem halt bele a fertőzésbe, ám a világban előfordult már ilyen eset.

A tisztifőorvos Szlávik János infektológus nyilatkozatára reagálva azt mondta,

a megbetegedések száma egy bizonyos pont után nem növekszik, ám ez nem jelenti azt, hogy a járvány végéhez érünk.

Hogy pontosan mikor fejeződik be, nem tudjuk megmondani – fogalmazott.

