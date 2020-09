Operatív Törzs: lassul a fertőzöttek számának emelkedése (videó)

Az Operatív Törzs keddi tájékoztatóján Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta,

Kizárólag személyforgalomra 31 határátkelő áll rendelkezésre, emellett 86 kisebb átkelőt is ellenőriznek. Az alezredes kiemelte: ha valaki Szlovéniába menne, akkor számíthat arra, hogy 10 napos karanténba kerül, ha nem rendelkezik friss, negatív PCR-teszttel – írja tudósításában a Magyar Nemzet.

Müller Cecília közölte, az elmúlt 24 órában 851 új fertőzöttet regisztráltak, elhunyt 8 beteg, így az elhunytak száma 757 főre emelkedett, 5173-an pedig már meggyógyultak. A járvány kezdete óta 25 ezer 567 főnél igazolódott a fertőzés. Hozzátette, a mai napon 19 ezer 637 aktív pozitív eset van, 755 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 51-en vannak lélegeztetőgépen. Müller tájékoztatása szerint fokozatosan nőtt a laboratóriumi vizsgálatok száma, eddig 704 ezer 510-et végeztek el.

Az országos tiszti főorvos járvány második hullámának dinamikájáról elmondta, a 32. héten volt a megbetegedések száma a legalacsonyabb, utána növekedés volt tapasztalható, a 36. hétre megháromszorozódott a fertőzések száma. Utána kisebb lassulás következett, a 37. hétre másfélszeresére, a 38. hétre egyharmaddal nőtt a fertőzöttek száma. A 39. héten sokkal mérsékeltebb volt ez a szám, mindössze 2 százalékos volt az emelkedés, ami kedvező jelenség – mutatott rá az országos tisztifőorvos.

Müller Cecília kiemelte:

lassulni látszik a fertőzöttek számának emelkedése.

Az új fertőzöttek száma a tizedik napja alulról közelíti az ezret. Jelezte, életkor szerint is változás tapasztalható tavaszhoz képest: a regisztráltak 20-25 százaléka 20-29 év közötti, 43 százalék a 30-60 évesek aránya, és csak 15 százalék a 60 év felettiek mértéke. A 14 év alattiak aránya 4 százalék körül van. Gócpontok most kevésbé vannak, jelenleg a közösségi terjedés a jellemző. Országosan százezer főre vetítve 253 fő a pozitív esetek száma. Müller Cecília kifejtette, Budapesten mindig egy kicsit magasabb az esetek száma, itt százezerből 534 fő pozitív. Ezt követi Csongrád-Csanád és Fejér megye.

Müller Cecília kitért rá, hogy

otthon is fontos a higiénés szabályok betartása.

A beteg környezetében fertőtlenítsünk, lehetőleg klórtartalmú szerekkel, például hypóval, vagy antivirális szerekkel, a fertőzött pedig saját tárgyait, eszközeit használja. Hangsúlyozta, a munkahelyeken is szigorúan be kell tartani a védelmi és higiénés szabályokat. – A cél az, hogy mindenki tudja élni a megszokott életét, és aki megfertőződött, az is mihamarabb visszatérhessen a munkájához – közölte. Újságírói kérdésre kijelentette, Magyarországon egyelőre nincs szükség további szigorítások bevezetésére. Szólt arról is, hogy a karitatív szervezetek a járványidőszakban is fogadhatnak tárgyi adományokat, ruhákat. Ezeket 48 órán át pihentetni kell, majd kioszthatóak. A ruhaadományt az adományozott mossa ki használat előtt.

Müller Cecília kérdésre válaszolva elmondta: az egészségügyi dolgozók sem kivételek, őket is érintheti a megbetegedés, az egyéni védőeszközök precíz használata nagyon fontos a számukra. Tájékoztatása szerint a munkahelyen általában véve nem kötelező a maszk viselése, de nagyon sokféle munkakör és munkahely van, így például a szépségiparban ajánlott. Ha egyszer használatos maszkot hord valaki a munkahelyén, azt 4-5 óra viselés után érdemes kicsit levenni, ha kimegyünk a szabadba. A textilmaszkokat tüsszentés után ajánlott cserélni, majd otthon 60 fokon kimosni – tájékoztatott az országos tiszti főorvos.

Szintén kérdésre válaszolva Müller Cecília úgy fogalmazott:

a halasztható egészségügyi beavatkozásokat nem tervezik felfüggeszteni, az a cél, hogy ameddig csak lehet, folyamatosak legyenek az ellátások.

Elmondta azt is, a koronavírusra gyanús gyermek számára a kicsi háziorvosa tesztet rendelhet a mentőszolgálattól, az egyéb betegségben szenvedő gyermeket pedig időpontra hívva, védőfelszerelésben meg kell vizsgálnia.

Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa tudatta, az üzletekben dolgozóknak fel kell szólítaniuk a vásárlót a maszk használatára. Ha erre nem hajlandó, kiküldheti a boltból. Amennyiben a szabályszegő nem megy ki az üzletből, akkor a bolt tulajdonosa, alkalmazottja hívhatja a rendőrséget.