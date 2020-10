Kövesse itt élőben Gulyás Gergely e heti tájékoztatóját!

A kancelláriaminiszter a legfrissebb kormányzati intézkedésekről beszél a fél 11-kor kezdődő Kormányinfón.

Cikkünket a videó alatt folyamatosan frissítjük!

Magyarország a második hullám során is a jobban védekező országok között van – mondta Gulyás Gergely. A Miniszterelnökség vezetője közölte, hogy a halálozások számát tekintve a közép-európai régió átlagát hozza az ország.

Gulyás Gergely szólt arról is, hogy egymillió főre vetítve 90 halott esik Magyarországra. Mindenkit arra kért, hogy a kormány által meghozott szabályokat tartsa be. A védekezéshez szükséges eszközök az egészségügy rendelkezésére állnak. Az orvosi és az ápolói béremelés is azért szükséges, mert a legnagyobb teher rajtuk van a mostani helyzetben – tette hozzá. Ebben a ciklusban 72 százalékos ápolói béremelés lesz.

Borítókép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2020. október 1-jén