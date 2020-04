Operatív Törzs: több csoportosulást is feljelentettek a rendőrök az ünnepek alatt (videó)

A koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős Operatív Törzs kedden is megtartotta szokásos napi online sajtótájékoztatóját.

A húsvéti hétvégén összesen 4692 intézkedést hajtott végre a rendőrség, továbbra is a figyelmeztetést részesítették előnyben – mondta el Lakatos Tibor, az ügyeleti központ vezetője az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján a Magyar Nemzet tudósítása szerint.

Mint mondta, a Balaton déli partján több tíz fős csoportosulások alakultak ki, velük szemben feljelentéssel éltek, összesen 69 alkalommal. Nagyobb bevásárlóközpontok térségében is gyülekeztek állampolgárok, akik idős hozzátartozóikat elvitték vásárolni, ám esetükben sem lehet csoportosulni – tette hozzá a rendőr ezredes. Összesen 14355 hatósági házi karantén van érvényben, továbbra is folyamatosak az ellenőrzések.

Az országos tisztifőorvos elmondta, az igazolt fertőzöttek száma 1512 főre nőtt hazánkban és elhunyt újabb 13 beteg, mindannyian valamilyen krónikus megbetegedésben szenvedtek. Ezzel 122 főre emelkedett az elhunytak száma. Örömmel tájékoztatott ugyanakkor arról, hogy 122-en meggyógyultak a betegségből, 9 fő a lélegeztetőgépről lekerülhetett.

A tájékoztatót itt tudja megtekinteni:

Köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak, hiszen utóbbi óriási eredmény, mert korábban arról volt szó, hogy a lélegeztetőgépen lévők életesélyei rosszabbodnak,

de úgy tűnik, ezen a területen is javulás érzékelhető. Minden kezelésre alkalmas gyógyszer Magyarországon is rendelkezésre áll.

35 825 mintavétel történt a vírus örökítő anyagának vizsgálatával a kijelölt laboratóriumokban. A figyelmet hetek óta azokra az intézményekre koncentrálják, ahol magas kockázatú embertársaink élnek, főként zárt közösségekben. Ez jellemzi az idősek otthonát, de más szociális intézményeket is. A figyelem az ápoltak és a már megbetegedettek gyógyítására, az ápolókra és az egészségügyi személyzetre koncentrál. A járvány egyelőre felszálló ágban van – a megbetegedések és fertőzöttek száma napról napra több.

A fertőzést bárki bárkinek átadhatja, van, aki tünetszegényen vészeli át ezt az időszakot, néhány nap alatt jellegtelen tünetekkel, mások azonban mutatnak tüneteket. Ezek általában láz, légszomj és érdekes, hogy sokan a szaglás és ízlelés átmeneti elvesztéséről beszélnek, súlyosabb esetekben kórházi kezelésre szoruló nehézlégzés lép fel – mondta a tisztifőorvos.

Nagyon fontos, hogy az egyéni védőfelszerelést nagy figyelemmel használják az intézményekben, mert csak így védhetik meg magukat és így nem adják tovább a fertőzést. Fontos, hogy a munkáltató a munkavédelmi törvények alapján biztosítsa a megfelelő védőfelszerelést – hívta fel a figyelmet Müller Cecília.

A kormány segít a munkáltatóknak abban, hogy kiszállítsa az egyéni védőfelszereléseket: a mai napon is juttatunk ezekből a háziorvosoknak

– hangsúlyozta Müller Cecília.

Ha valaki gyanús esetnek minősül, akkor továbbra is a háziorvosa rendelhet el laboratóriumi vizsgálatot, amelyet kötelező elvégezni, illetve kötelező értesíteni a járványügyi hatóságot. Ők döntenek arról, hogy a kontaktokat milyen széles körben kell vizsgálni – tette hozzá.

A tisztifőorvos emlékeztetett, a WHO javaslata és a magyar eljárásrend szerint is két laboratóriumi vizsgálat szükséges ahhoz, hogy valakit negatívnak lehessen minősíteni. A lappangási idő továbbra is tizennégy nap, így ennyi időre rendelnek el hatósági házi karantént. Járványügyi szempontból ennyi időre mindenképp szükség van, ezt követően már nem léphet fel a betegség tünete. Számos esetben védetté válik, aki meggyógyult, ám olyan is van, akinek kevesebb ellenanyag termelődik, vagyis nagyon különbözőek az immunválaszok – ismertette.

Nagyon sokan érdeklődnek a legnagyobb szociális intézmény, a Pesti úti idősek otthona iránt. 204 pozitív fertőzöttet tartanak számon az intézményből, közülük 10-en elhunytak. A hétvégén a Magyar Honvédség segítségével elkezdődött az alapos fertőtlenítő nagytakarítás, amely a már visszaérkező ápoltak tiszta környezetben történő elhelyezését biztosítja. Akik az intézményben maradtak, reméljük, továbbra is negatívak maradnak a fertőzésre – mondta el a tisztifőorvos.

A folyamatos orvosi felügyeletről gondoskodni kell, az ottmaradottakat folyamatosan monitorozni kell. Továbbra is zajlik az a vizsgálat, amely majd lehetővé teszi az értékelést a megfelelő döntések meghozataláról.

Újságírói kérdésként érkezett, hogy Svédországban leköhögik, leköpik a rendőröket, Magyarországon fordult-e elő hasonló eset, Lakatos Tibor elmondta, nem fordult elő ilyen, a járvány alatt kifejezetten együttműködő állampolgárokkal találkoznak, persze vannak kivételek, de összességében nagyon pozitívak a tapasztalatok.

Újságírói kérdésére, miszerint országszerte ellenőrzik-e az idősotthonokat, Müller Cecília elmondta, készítettek a területek számára egy segédletet, hiszen az idősotthonok amúgy is a népegészségügyi szakemberek feladatkörébe tatoznak, azonban jelenleg kiemelt jelentőséggel bírnak.

A mai naptól elrendelték az ország valamennyi idősotthonának ellenőrzését.

Müller Cecília hozzátette, ez nem lesz könnyű, mert 1035 ilyen otthont tartanak nyilván. A magas lakószámú intézményekkel kezdik az ellenőrzést.

További újságírói kérdés volt, hogy a hétfőn Kínából érkezett védőfelszereléseket kiknek juttatják el, jeleztek-e hiányt az ünnepek alatt. Lakatos Tibor elmondta, nem érkezett jelzés hiányos készletről, ahogy azt korábban elmondták, folyamatosan feltöltve tartják a készleteket.

Szintén lapunk kérdésére válaszolva Müller Cecília elmondta, a népegészségügyi vizsgálatok óriási jelentőséggel bírnak, de járványos időszakban ezeket felfüggesztik, hiszen az egészségügyi ellátórendszer egyértelműen a vírussal fertőzöttekre kell koncentráljon. Azonban akiket már kiszűrtek, azokat továbbra is ellátják – hangsúlyozta a tisztifőorvos.

Lakatos Tibor elmondta, két budapesti szórakozóhelyen észlelték, hogy megszegték a szabályokat: az egyiken rendezvényt tartottak, a másikban pedig húsvéti tojást és sonkát árultak pult alól, mindkét esetben feljelentést tettek a rendőrök.

A várandós nők helyzetéről Müller Cecília azt mondta:

az egész világon kutatják a kockázatokat, de a jelen tudás szerint a várandósság nem jelent többletkockázatot a megfertőződés szempontjából.

Ennek ellenére a kismamák vigyázzanak magukra – kérte a szakember. A védőnők és a szülészetek fel vannak készülve a jelen helyzetre, kijelöltek olyan intézményeket, ahol a fertőzött kismamák esetében is pontosan tudják, hogy mi a teendő, de ilyen eset egyelőre nincs. A védőnőkkel, szülészorvosokkal lehet telefonon konzultálni, de ha elkerülhetetlen a személyes találkozás, akkor gondoskodnak arról, hogy az biztonságos legyen – számolt be Müller Cecília.

Kásler Miklós egészségügyért is felelős miniszter az ágyak hatvan százalékának felszabadítását kérte. Arra a kérdésre, miért van erre szükség, Müller Cecília elmondta: látható, mi zajlik a világban, ezért fel kell készülnünk arra, hogy mindenki ellátáshoz jusson, akinek szüksége van rá. Felkészülésünk jóval a WHO pandémiát jelző felhívása előtt elkezdődött, és minden jel arra mutat, hogy ezt jól tettük. Azonban fel kell készülnünk a legrosszabbra, ha nagyszámú terhelés szakad az ellátórendszerre, ezért zajlik a kapacitások felszabadítása – tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy több európai országokban enyhítettek a korlátozásokon, van-e esély hasonlóra Magyarországon, Lakatos Tibor elmondta, az országok összehasonlítása nagyon nehéz, mert más stádiumban vannak az egyes országok. Az operatív törzs hetente értékeli a helyzetet, elemzésük alapján döntenek a korlátozásokról vagy azok megszüntetéséről.

Müller Cecília szerint nem fordulhat elő olyan, hogy a gyerekek nem kapják meg a kanyaró elleni védőoltást Magyarországon, mivel a védőoltásokat már jóval a járvány előtt beszerezték.

A gyermekorvosok javaslattal éltek, hogy az együtt olthatóság szabályait betartva kevesebb megjelenéssel történő immunizálás történjen, amit az Operatív Törzs elfogadott. Magyarországon az összes szükséges oltóanyag rendelkezésre áll, az iskolai kampányoltások kerülnek elhalasztásra, ilyen a fertőző májgyulladás és szabadon választható méhnyakrák elleni védőoltás. Ezeket a járvány lezajlását követően fogják megkapni a gyermekek.

A Fővárosi Önkormányzat állítására, miszerint a védőfelszereléseket a fővárosi kormányhivatalnak kellett volna biztosítani, a tisztifőorvos elmondta, a munka törvénykönyve szabályozza, hogy kinek mi a kötelezettsége. A munkáltató kötelessége, hogy kockázati elemzést végezzen és döntsön a megfelelő védőfelszerelésekről. Nyitva hagyja a járványügyi jogszabály a többletlehetőséget, hogy a járási hatóságok a rendkívüli helyzetben a munkáltatók segítségére siessenek. De alapesetben ez a munkáltató feladata – tette hozzá Müller Cecília.

A tisztifőorvos szerint a vérből megállapítható, hogy kinek milyen típusú és mennyi ellenanyag termelődött, aki megkapta a vírust, ám erre a vizsgálatra csak a járvány lezárulása után lesz lehetőség.

A világban két vélekedés van: az egyik, hogy hagyják terjedni a vírust, így viszont sok a megbetegedés és az áldozat. A másik út, amit Magyarország is választott, hogy mérsékeljük a megbetegedések és fertőzések számát, ezzel együtt a járvány időtartama meghosszabbodik. Ez utóbbi egy sokkal jobb módja a járvány kezelésének, mert így nem terhelődik túl az egészségügyi ellátórendszer és kontrollálható a fertőzések száma – fogalmazott a tisztifőorvos.

A Pesti úti idősek otthonában jelenleg 204 fertőzöttet és tíz elhunytat tartanak nyilván, a vizsgálatok még zajlanak, amelyek azt kívánják feltárni, hogyan történhetett ilyen nagyszámú megbetegedés – számolt be Müller Cecília. A járványügyi vizsgálat nemcsak a tények feltátásáról, hanem a prevencióról is szól – tette hozzá.

Az utolsó kérdés arra vonatkozott, miért nem vitték el a Rózsa utcából az idős betegeket, ha a Pesti útról igen. Müller Cecília elmondta, alapesetben igyekeznek mindenkit az otthonában izolálni, a jövőben is ezt a gyakorlatot fogják követni. A Pesti úti idősek otthonában azonban olyan nagyszámú megbetegedés történt, hogy a fertőtlenítő nagytakarítást sem lehetett volna máshogy elvégezni. A Honvédség és az intézmény a betegek elszállítása által sikeresen elkülönítette az ottmaradottakat, így az épület különböző szárnyait alá lehetett vetni a nagytakarításnak. Alapvetően azonban nem szeretnék kimozdítani az időseket életterükből, csak az elkülönítés szükséges feltétlenül, ezt a gyakorlatot fogják alkalmazni a jövőben is.