Koronavírus adót fizettetnének az idősekkel

Egészen megdöbbentő ötlettel állt elő egy oxfordi közgazdász. A gazdasági problémák orvoslására vezettetne be koronavírus adót az időseknek. Ezzel azt az „igazságtalanságot” küszöbölné ki, hogy a fiatalok is karanténban kell hogy maradjanak, pedig ők nem is veszélyeztetettek.