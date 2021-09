Kirúgták az edzőt, mert a pályán imádkozott, most a legfelsőbb bírósághoz fordul

Joe Kennedy keresztény futballedző a pálya 50 yardos vonalánál csendben, letérdelve imádkozott az iskola focimeccsek után, ezért elbocsátották. A Washington állambeli Kilencedik Kilencedik Kerületi Fellebbviteli Bíróság döntése szerint kirúgása jogszerű volt, mert megsértette a kerület szabályzatát, amely az állam és egyház szétválasztásán alapul – írja a V4NA hírügynökség.

Joe Kennedy, a former Washington state public high school football coach who lost his job after praying with his players at the end of games is asking the Supreme Court to affirm his right to kneel at the events, saying 2 lower courts didn’t uphold his First Amendment rights. pic.twitter.com/IZ94QX8kdx

— 𝒜 𝒫𝓇𝒶𝓎𝒾𝓃𝑔 𝒫𝒶𝓉𝓇𝒾𝑜𝓉 (@carolinasassie) September 17, 2021