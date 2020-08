KDNP: a családok és a magyar nemzeti hagyományok mellett állunk

A párt szerint a Momentum oda jutott, ahova korábban szellemi elődeik, a kommunisták.

– A Momentum Facebook-bejegyzése szerint nagy szükség lenne az óvodások és a kisiskolások között az LMBTQ-emberek iránti érzékenyítésre, például „megfelelő” mesék megismertetésével, játékok és tornaórák szervezésével – idézi fel az MTI-nek eljuttatott közleményében a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP). Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a napokban a Momentum Mozgalom oldalán jelent meg egy írás, amelynek szerzője amellett érvel, hogy kezdődjön érzékenyítés az iskolákban, az óvodásoknak pedig LMBTQ-meséket kellene olvasni a „heteromesék” helyett.

– A hagyományos mesék a mai napig életre tanítanak, a meseolvasás a legjobb módszer a gyermekeink érzelmi intelligenciájának fejlesztésére. Benedek Elek, Illyés Gyula, Lázár Ervin, Andersen vagy a Grimm fivérek meséit a Momentum kidobná vagy meghamisítaná, pedig ezen nemzedékek nőttek fel – emlékeztetett közleményében a KDNP. Kiemelték: „számunkra a családok és a gyermek az első!” A KDNP leszögezte: a gyermekeknek joguk van egy anyához és egy apához, ezért nemet mondanak a momentumos ideológiai befolyásolásra.

– A Momentum politikai haszonszerzés miatt képes lenne a legvédtelenebbek, a gyermekek befolyásolására – folytatták. A párt szerint a Momentum oda jutott, ahova korábban szellemi elődeik, a kommunisták, akik „végső céljuk elérése érdekében, a múltat végképp el akarják törölni”.

– Ezeréves keresztény kultúrát dobnának sutba, eltörölnék nemzeti hagyományainkat és még a gyerekek meséit is átírnák! Magyarország az elmúlt ezer évben sok birodalmi törekvést és pusztító ideológiát is túlélt azzal, hogy ragaszkodott saját függetlenségéhez és hagyományaihoz. Mi is ezt tesszük, mert hisszük, hogy Magyarország úgy lehet a 21. század nyertese, ha ragaszkodik a hagyományaihoz, nem pedig ha feladja azokat – szögezte le a KDNP.