Karácsony érdemi válaszok helyett a hazudozásba menekült

Hazugságoktól hemzsegő, hisztérikus Facebook-poszttal reagált Karácsony Gergely főpolgármester a Városháza-gate legújabb fejleményére, egy hangfelvételre, amelyen Bajnai Gordon volt kormányfő tárgyal ismeretlenekkel a városháza eladásáról. A felvételen elhangzottakról érdemben semmit nem mondott, ellenben orosz titkosszolgálati akcióról hadovált. A főpolgármester mind jobban belegabalyodik hazugságaiba.

Karácsony Gergely egy Facebookon közzétett hazugságáradattal reagált a Városháza eladása körüli botrány legújabb fejleményeire. A főpolgármester hisztérikus hangvételű posztjában például le sem írja Bajnai Gordon nevét, aki a főszereplője a pénteken délután kikerült legújabb hangfelvételnek, amelyben a volt miniszterelnök ismeretlen személyekkel tárgyal a budapesti Városháza eladásáról – írja a Magyar Nemzet.

A posztjában Karácsony többek között „a Fidesz volt könyvelőjeként” hivatkozik Gansperger Gyulára, a Wallis korábbi vezetőjére, aki Bajnait váltotta a cég élén. Az üzletemberről egyébként a napokban került elő egy fotó, amint Bajnai Gordonnal odaléptek, vagy épp kiszálltak – ez nehezen eldönthető – egy autóból. A gépjármű mellett, a vezető oldalán áll Gansperger, míg az anyósülés oldalán Bajnai látható, vagyis Karácsony szavaiból az következne, hogy „a Fidesz volt könyvelője” furikázza a városban Bajnait – ami, lássuk be, elég abszurd.

A pénteken nyilvánosságra hozott hangfelvételen egyébként Bajnai Gordon arról beszél leendő üzlettársainak a Városháza értékesítése kapcsán folytatott tárgyaláson, hogy Gansperger Gyula „régi harcostársam, sokszor több mint a barát, mi együtt küzdöttünk a barikádokon” – fogalmazott a volt kormányfő az üzletember kapcsán. Ez azért különösen pikáns, mert Bajnai csütörtökön arról posztolt, hogy Ganspergerrel való kapcsolatuk „szórványos” volt.

A főpolgármester minderről semmit sem írt az üggyel foglalkozó írásában, ehelyett „orosz beavatkozásról” és „titkosszolgálati akcióról” írt a hangfelvételek kapcsán, sőt, szerinte egyenesen Putyin rendelte meg az akciót, ugyanis az nem lehet, hogy „ … az orosz titkosszolgálat és így a Putyin-rendszer tudta nélkül vagy akarata ellenére történt.” Karácsony egyúttal titkosszolgálati szakértővé is képezte magát a városházán, legalábbis arról értekezik, hogy „az egész történet erősen idézi a klasszikus, megtervezett, a zavarkeltést célzó orosz dezinformációs kampányok technikáját.” Ha ismerősnek tűnnek Karácsony mondatai, az nem véletlen, ugyanis az amerikai baloldal is ugyanilyen frázisokat puffogtatott Donald Trump megválasztása után, akivel kapcsolatban pont a napokban bizonyosodott be: semmiféle orosz befolyás és befolyásolási kísérlet nem történt a kampánya és az elnöksége során.

Az egyébként nem zavarja Karácsonyt, hogy egy beszélgetés felvételéhez nem szükségesek titkosszolgálati eszközök: elég egy telefon vagy egy diktafon. Mindeközben senkit nem kényszerítettek semmire. Senki nem kényszerítette Bajnai Gordont, hogy a városháza eladásáról tárgyaljon – a baloldali sajtó szerint – a Rahimkulov-fivérekkel vagy az ő megbízottjukkal. Senki nem kényszerítette Bajnait, hogy elmesélje, milyen viszony fűzi Ganspergerhez. Senki nem kényszerítette Barts J. Balázst, a fővárosi vagyonkezelő vezetőjét, hogy ugyanerről tárgyaljon. Senki nem kényszerítette Gansperger Gyulát, hogy beszámoljon a budapesti városháza korrupciós mechanizmusairól (jutalékrendszer).

AA főpolgármester a korábbi hazudozásai után most újabb valótlanságokkal reagál a tényekre. De már az ügy kezdete is beszédes: először lehazugozta az Index.hu-t, amiért megírták, hogy el akarja adni a Városházát. Úgy csinált, mintha erről most hallott, olvasott volna erről először. Majd végül kénytelen volt beismerni, hogy valóban volt ilyen terv. Karácsony hazudott Ganspergerről, hazudott Bajnai szerepéről, és most egy rágalomhalmaz mögé menekül.

Mint ismert, pénteken újabb hangfelvételt küldött el több szerkesztőségnek is egy Anonymus-maszkos alak, vélhetően ugyanaz, aki korábban Cseh Katalin nyomdabotrányát szellőztette meg. A felvételeken Bajnai Gordon tárgyal ismeretlenekkel a városháza eladásáról.

Bajnai legfontosabb állításai:

Személyesen tájékozódott a városháza eladásának szándékáról;

Van fővárosi szándék a Városháza eladására, ami az önkormányzatnak érdemi bevételt hozhatna;

A mostani épületből egy kisebbe költöztetnék az önkormányzatot;

Az egész önkormányzat elférne egy újonnan épített, modern irodai szárnyban a Madách tér felőli oldalon;

A meglévő területen szálloda, irodaház vagy bármilyen lakóépület kaphatna helyet;

Volt már több érdeklő;

Barts J. Balázzsal, a fővárosi vagyonkezelő vezetőjével kell az ügyben beszélni;

Bajnai nem Barts J. Balázzsal beszélt, hanem valakivel, aki jóval felette áll;

Bajnai annyit tud tenni, hogy jelzi Tordai Csabának, a főpolgármester jogi főtanácsadójának – aki a miniszterelnöksége idején a Miniszterelnöki Hivatal jogásza volt –, hogy van befektetői szándék;

Két ember üzemelteti ma a fővárost, Tordai Csaba az egyik;

A politikai támadások elkerülése végett az ügyletet a választások utánra időzítenék;

A fővárosi önkormányzatnál sok embert ismer, többeket ő ajánlott be Karácsony Gergelyéknél;

Gansperger Gyula régi harcostársa, a hozzá fűződő kapcsolata sokszor több mint barátság, együtt küzdöttek a barikádokon.

Borítóképünkön Karácsony Gergely.