Írdalá.hu: Renée Zellwegert is megkeresik a kampányban

A számi származású világhírű színésznő nagy lökést adhatna az aláírásgyűjtésnek.

Magasabb fokozatba kapcsolt a székely petíció nemzetközi kampánya, amelybe megpróbálják bevonni Renée Zellweger kétszeres Oscar- és négyszeres Golden Globe-díjas amerikai színésznőt, producert is – erről beszélt a Magyar Nemzetnek Pesty László kampányfőnök. A szakember elmondta: a Svédországban élő, a székely ügyért küzdő magyarság kereste meg a petíció kapcsán a helyi számi kisebbség vezetőit, hogy a közreműködésüket kérjék az aláírásgyűjtéshez. A kérés a számi parlament elé is eljutott. A svédországi magyar és számi kisebbség egyeztetésén felmerült, hogy mivel Renée Zellweger édesanyja is számi, együtt keresik meg a világhírű amerikai színésznőt, és kérik a segítségét a kampányban.

Erre a támogatásra nagy szükség lenne, mert az Írdalá.hu kampánycsapata és az őket segítő erők számára a legnagyobb feladat, hogy ismertté tegyék a székely petíciót Európában.

A tavaly május 7-én kezdődött aláírásgyűjtésen ugyanis összegyűlt az egymillió aláírás, de a törvényben meghatározott limitet csak három államban – Magyarország, Romániában és Szlovákiában – érték el, további négyben nem sikerült teljesíteni. Így a több mint egy hete újraindult, és november 7-ig tartó aláírásgyűjtésben a legfőbb feladat az, hogy legalább további négy országban meglegyen a kellő számú támogató.

Pesty László beszámolt egy értelmiségi körökben keringő pletykáról is, amely szerint az Index.hu főszerkesztőjének menesztését a székely „lobbi” érte el.

„Ezt a rágalmat határozottan visszautasítom. Az igaz, hogy a Dull Szabolcs vezette Index volt az egyetlen jelentős sajtóorgánum, amely nem volt hajlandó beszámolni a kezdeményezésünk alakulásáról, és az emiatt kialakult rossz érzésünknek hangot is adtunk, de mi nem avatkozunk bele mások belső ügyeibe. Mi a székely petícióra koncentrálunk, pártállástól, vallástól és minden mástól függetlenül. Ennek támogatására kértünk és kérünk mindenkit, az ügyünket a balliberális oldalról is nagyon sokan támogatják. Elég csak azokra a baloldali vezetőkre gondolni, akik az elmúlt hónapokban mellénk álltak a küzdelmünkben” – emelte ki Pesty László.