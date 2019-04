Interaktív műhelymunkákra várják a tanárokat

Innovatív szemléletű módszertani konferenciára kerül sor április végén Budapesten, amelyen olyan népszerű előadók is felszólalnak majd, mint Kádár Annamária mesepszichológus, vagy Fegyverneki Gergő középiskolai tanár, digitálispedagógia-szakértő, az Oktatási Hivatal szakmai fejlesztője.

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) negyedik alkalommal szervezi meg az Országos MCC Pedagóguskonferenciát, amelyre általános iskolai és középiskolai tanárokat, valamint tanár szakos hallgatókat is várnak.

A Mathias Corvinus Collegium a két külön korosztálynak szóló programjában – az általános iskolásokkal foglalkozó Fiatal Tehetség Programban és a Középiskolás Programban – megszerzett pedagógiai, tehetséggondozási és módszertani tapasztalatait felhasználva újszerű, készség- és képességfejlesztésre, valamint problémamegoldásra is fókuszáló gyakorlatokkal kívánja gazdagítani a tanárok és leendő tanárok módszertani eszköztárát.

„A célunk az, hogy az előadásokon megismert innovatív módszerek előnyeit a résztvevők saját maguk is kipróbálhassák, megtapasztalhassák a workshopokon keresztül.

A rendkívül izgalmasnak és hatékonynak ígérkező interaktív műhelymunkák során közreműködik többek között Tanács János, a Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Karának Menedzsment és Üzleti Kommunikáció Tanszékének vezetője, az érvelés-, tárgyalás- és előadástechnika ismeretek oktatója és kutatója, valamint Magyarország első esettanulmány-megoldó közössége, a Case Solvers csapata is” – mondta Wittmann Zsolt, az Fiatal Tehetség Programjának vezetője.

Az április 26-án, a Mathias Corvinus Collegium épületében megrendezendő esemény az érdeklődők számára ingyenes, de a részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni április 25-én éjfélig lehet a fit.mcc.hu oldalon.

Mathias Corvinus Collegium

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) a Tihanyi Alapítvány fenntartásában működő tehetséggondozó intézmény, amely Kárpát-medence-szerte nyújt az oktatást kiegészítő, magas színvonalú képzéseket az általános iskola felső tagozatától kezdve az egyetemig. Az intézmény oktatási portfóliója tartalmaz olyan hiánypótló képzéseket is, mint a Női Közéleti Vezetőképző Program vagy a határon túli politikai iskolák. Az MCC tehetséggondozó munkájával a szűkebb és tágabb környezetükért tenni képes és akaró fiatalokat nevel, emellett egy, a szélesebb közönség számára is hozzáférhető tudásközpontot alakít ki. Az MCC tevékenysége ugyanis nem merül ki a képzési programok szervezésében; az intézmény több mint húsz éve elkötelezett a tudományos és közéleti témák felvetése, gyümölcsöző viták és diskurzusok megteremtése mellett. Ebből adódóan képzési programjai szervezésén túl, hangsúlyos részét képezi tevékenységi körének konferenciák, beszélgetések, viták, szakmai összejövetelek szervezése, valamint kötetek szerkesztése és kiadása is. Az intézmény képzései valamennyi felvételt nyert diák számára ingyenesek.