Amennyiben turistaként érkeznek az országba, a szállásfoglalásról igazolást kell felmutatniuk a határon.

Horvátország továbbra is korlátozza a Szerbiából és Boszniából érkezők beutazását – írta a helyi sajtó szerdán.

Az Európai Unió Tanácsa által a koronavírus-járvány tekintetében biztonságosnak ítélt 14 ország, köztük a két szomszédos ország, Szerbia és Bosznia állampolgárai is csak korlátozások mellett utazhatnak be Horvátországba július 1. után is.

Horvátország már korábban megnyitotta határait az Európai Unió tagországai előtt, más országok állampolgárainak viszont meg kell indokolniuk, miért utaznak az országba. Ez lehet üzleti vagy más gazdasági érdekeltség, vagy mert ott ingatlanuk van. Amennyiben turistaként érkeznek az országba, a szállásfoglalásról igazolást kell felmutatniuk a határon.

Az Európai Unió Tanácsának keddi közleménye szerint Algéria, Ausztrália, Kanada, Georgia, Japán, Montenegró, Marokkó, Új-Zéland, Ruanda, Szerbia, Dél-Korea, Thaiföld, Tunézia és Uruguay biztonságos országnak számít. A Kínára vonatkozó korlátozásokat az unió akkor oldja fel, ha az a másik oldalon is kölcsönösen megtörténik.

A közlemény ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy egy tagállam nem dönthet egyedül egy másik, listán nem szereplő ország beutazási korlátainak megszüntetéséről addig, amíg erről a tagállamok összehangoltan nem határoztak.

Bár Zágráb kedden bejelentette, hogy vizsgálja annak lehetőségét, hogy a Bosznia-Hercegovinából és Szerbiából érkezők is korlátozások nélkül utazhassanak be Horvátországba, a két ország egyelőre nem szerepel a belügyminisztérium által közzétett kedvezményezett államok listáján. Davor Bozinovic belügyminiszter újságírói kérdésre elmondta: amennyiben horvát állampolgárokról van szó, rájuk nem vonatkoznak a korlátozások.

Horvátországban a válságstáb jelentése szerint kedden 54-gyel nőtt az új fertőzöttek száma, elérve a 2831-et, és egy új halálesetet regisztráltak, így a járvány áldozatainak száma 108-ra nőtt. A fertőzések száma június közepén kezdett növekedni, azt megelőzően egy hónapig nulla és három között volt az új megbetegedések száma.

Az első fertőzés négy hónappal ezelőtti megjelenése óta 2155 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. A diagnosztizált betegek közül 80-an vannak kórházban, közülük ketten lélegeztetőgépen.

Bojana Beovic, a szlovén kormány koronavírus-járvánnyal foglakozó szakbizottságának vezetője a válságkabinet szerdai sajtótájékoztatóján óvott a határok további újranyitásától.

Mint mondta, a Nyugat-Balkán olyan Szlovénia számára, mint Olaszország volt a járvány kezdetén Európa számára.

Szlovéniában már nem a behurcolt esetek veszélyesek, hanem a másodlagos fertőzések, mert kideríthetetlen azok forrása – hangsúlyozta.

Jelko Kacin kormányszóvivő az EU határnyitási javaslatával kapcsolatban elmondta: ajánlásról van szó, ami nem kötelező.

Szlovéniában a legfrissebb adatok szerint az elmúlt 24 órában 13-al 1613-ra nőtt az új koronavírussal diagnosztizált fertőzöttek száma.

Új halálesetet nem regisztráltak, a járvány halálos áldozatainak száma 111 maradt. A diagnosztizált betegek közül mindössze nyolcan vannak kórházban, közülük senkit nem ápolnak intenzív osztályon.

Zágráb és Ljubljana április végétől és május elejétől szigorú óvintézkedések mellett fokozatosan feloldotta a korlátozásokat, és újraindította a gazdaságot, valamint megnyitotta határait több európai uniós ország állampolgárai előtt.