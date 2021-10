Gyurcsányék adják majd a legerősebb baloldali frakciót

Elégedetlenek a DK-s szimpatizánsok Márki-Zay Péter győzelmével, akad, aki nem ismeri el miniszterelnök-jelöltnek, mások a jövő évi szavazástól is távol maradnának. Zűrzavar a legnagyobb baloldali párt köreiben.

A miniszterelnök-jelölti kudarc ellenére a DK a legerősebb ellenzéki párt, a következő országgyűlésben ők adhatják a legnagyobb frakciót a hat párt közül – mondta tegnapi videóüzenetében Gyurcsány Ferenc úgy, hogy a több mint hatperces beszéd alatt egyszer sem ejtette ki a baloldali előválasztáson győztes közös miniszterelnök-jelölt, Márki-Zay Péter nevét. A DK elnöke leszögezte, előbb a parlamentet kell megnyerni, előbb a többség, azután a kormányfő. Ez a sorrend. Ezért kell együtt maradnia az összefogásnak – írja a Magyar Nemzet.

„Ha többségünk van a parlamentben, akkor majd mi választhatunk kormányfőt” – mondta Gyurcsány, aki saját szavazóinak üzenhetett. Ugyanis, összefogás ide, ellenzéki egység oda, Dobrev Klára tegnapi veresége után a Demokratikus Koalíció szimpatizánsain olyan csalódottság, düh, kiábrándultság lett úrrá, hogy sokan arról beszélnek, jövő áprilisban nem is mennek el szavazni.

„Egy biztos, hogy én és jó néhány ezren (talán több százezren is) nem fogunk a Márki-Zay-féle gazdára szavazni!” – fakadt ki a közösségi oldalán Urbán Imre, DK-s aktivista, Gedei József, a párt jászsági jelöltjének kampányfőnöke. Urbán Lukácsi Katalinnak, a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) alelnökének írt nyílt levelében úgy fogalmaz: „Én is és sokan mások is megtörjük azt a trendet, amit harminc éve gyakorlok, gyakorlunk, hogy a szavazásra el kell menni, mert az állampolgári kötelesség!” Urbán hangsúlyozza, ő arra az oldalra, amelynek Márki-Zay lesz a listavezetője, nem fog szavazni. „Mindenkit arra buzdítok, hogy ne menjen el szavazni rátok” – fogalmazott a DK aktivistája, aki kitért arra, Lukácsiék a Jászságban „támogatták azt a Kertész Ottót, akit még Márki-Zay is árulónak nevezett”. „Ennek ellenére továbbra is kiálltatok mellette és barátotokká fogadtátok az MSZP-s Balogh Bélát, valamint a jobbikos Budai Lórántot, akik nagymértékben felelősek a malom projektre szükségtelenül kifizetett háromszázmillió forint ablakon való kidobásáért” – írta Urbán Imre, aki úgy látja, Márki-Zay csak miniszterelnök akar lenni, de hadra fogható emberek nincsenek mögötte.

„Ígérem, hogy (bármit is mondjon a DK vezetése) én ezt az árulást, amit itt ti elkövettek, nem fogom elfelejteni,

és mindent el fogok követni azért, hogy az MMM oda jusson, ahova való, és az nem a parlament, hanem a pokol, a politika süllyesztője” – zárta sorait Urbán.

A DK közösségi oldalán is elég nagy a felháborodás, olyan bejegyzések olvashatók, mint: „Jövőre nem megyek szavazni”, „Ilyen miniszterelnök-jelölt nekem nem kell”,

„Ilyen miniszterelnök-jelölt nekem nem kell. Engem mától elvesztett a DK és az állítólagos összefogás is. Sokan vagyunk ezzel így”.

Többen írnak arról, hogy a hatpárti összefogásnak ezzel vége, a Mindenki Magyarországa Mozgalom nyertesére nem lehet szavazni.

Az egyik hozzászóló arra hívja fel a DK vezetői figyelmét, hogy „azonnal jelentsék ki, hogy MZP [Márki-Zay Péter] és Karácsony súlyosan megszegték a megállapodást, és nincs szövetség, ezért a DK önállóan indul neki a választásnak”. Az egyik DK-s szavazó részéről felmerült az is, hogy a miniszterelnök-jelölti előválasztás megnyerése nem jelenti automatikusan azt, hogy egy ellenzéki győzelem esetén Márki-Zay lesz a minisztere, hiszen reményeik szerint a DK adja majd a legnagyobb frakciót, így a kormányfő jelölése, illetve megválasztása Gyurcsány Ferenc pártjának kezében lesz.

Borítókép: Dobrev Klára a DK XI. kongresszusán még augusztusban