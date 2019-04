Gulyás Gergely: további jelentős béremelés jön az egészségügyben

Az egészségügy mellett többek között az elektromos tömegközlekedésről, az Európai Unió bevándorláspolitikájáról és a budapesti reptéren tapasztalható állapotokról is beszélt csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján Gulyás Gergely kancelláriaminiszter.

A kormány célja az, hogy az egészségügyben a bérelt magánberendezések, műszerek számát minimálisra csökkentse vagy megszüntesse, biztosítva hozzá az állami forrásokat – számolt be a kormány döntéséről a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján. Gulyás Gergely elmondta azt is, a kormány háromezer elektromos busz beszerzését támogatja, illetve finanszírozza ebben a ciklusban.

Gulyás Gergely közölte, az egészségügyben a ppp-hez hasonló konstrukciók megszüntetése a cél, ezzel függ össze, hogy a miskolci kórháznak 1,8 milliárd forintot biztosít a központi költségvetés onkológiai kezeléshez szükséges két sugárterápiás berendezés beszerzésére. Kérdésre elmondta, a mostani tulajdonostól veszik meg a gépeket.

Megszüntetnék a hálapénzt is

A miniszter értékelése szerint az egészségügyben az elmúlt években sikerült előrelépni, de még nagyobbat kellene. Ezt szolgálja a többi között a 72 százalékos ápolónői, szakdolgozói béremelés ebben a ciklusban – tette hozzá.

Ismertetése szerint a béremelés idén 35 milliárd, jövőre 146 milliárd, 2021-ben 233 milliárd és 2022-ben 423 milliárd forintot jelent költségvetési kiadásként. A következő években 8, 14, 20, majd 30 százalékos emelés lesz – közölte. Hozzátette: az orvosok bérét is emelik, annak a mértékéről később hoz döntést a kormány.

Szólt arról, hogy 2011 óta az egészségügyi fejlesztések vidékre összpontosultak, ennek a ciklusnak az a feladata, hogy a budapesti egészségügyi infrastruktúra legalább felzárkózzon a vidékihez. Az egészséges Budapest programra több száz milliárd forintot kell fordítani, a források rendelkezésre állnak – mondta. Hozzátette, 700 milliárd forintos fejlesztésről van szó a fővárosi kórházak esetében a következő években.

Az ideális az lenne, ha az orvosok és az ápolónők is olyan jövedelmekkel rendelkeznének, hogy megszüntethető legyen a hálapénz, amely felett az elmúlt időben mindenki szemet hunyt, mert soha nem volt ehhez elég jó állapotban az egészségügy – válaszolta kérdésre, hozzátéve: az elmúlt idők változásai miatt ugyanakkor fontos lenne társadalmi vitát indítani erről.

Elektromos buszokra állhat át a tömegközlekedés

Gulyás Gergely elmondta, a kormány szerdán Palkovics László innovációs és technológiai miniszter előterjesztésére tárgyalt a buszstratégiáról, amelynek célja, hogy a hazai gyártásból a lehető legtöbb buszt lehessen biztosítani, valamint hogy a tömegközlekedést sikerüljön „átállítani” elektromos buszokra. A kormány háromezer elektromos busz beszerzését támogatja, illetve finanszírozza ebben a ciklusban – közölte.

Ez emissziós célokat is szolgál, és ez teszi lehetővé, hogy mérséklődjön a környezetszennyezés a nagyvárosokban – tette hozzá. A miniszter szerint az elektromos buszok drágábbak ugyan most, de reményeik szerint a hazai gyártás felgyorsulásával az árak is mérséklődni fognak. Elmondta, az a cél, hogy három év múlva Magyarország eljusson oda, hogy azt követően forgalomba állítani csak elektromos buszokat lehessen a helyi közlekedésben.

Hozzátette: az üzemeltetéshez a töltőállomásokat is ki kell építeni, és a kormány hosszabb távon abban bízik, hogy a paksi blokk felépülésével az áramszolgáltatás is olcsóbb lehet. Szerinte az elektromos buszok üzembe állításával megoldódhat az a probléma, hogy a városi közlekedési vállalatok veszteségesen működnek.

A kilakoltatási moratóriummal kapcsolatos kérdésre a miniszter azt mondta, élesen el kell választani a devizahitelesek ügyét azoknak az esetétől, akik nem akarják a közterheket fizetni. A kilakoltatási tilalom csak erősítené ez utóbbi magatartást – mondta.

„Ne a migránsokra fordítsák az agrártámogatásokat!”

Az Európai Uniónak minden olyan forrást, amelyet a bevándorlókra költ, inkább a külső határok védelmére kellene fordítania – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely kiemelte: elfogadhatatlan az a gyakorlat, hogy míg az unió a migráció számtalan formáját támogatja, az integrációhoz anyagi segítséget nyújt, addig a külső határok védelmét Magyarország esetében nem támogatta. Az a 300 milliárd forint, amelyet Magyarország határvédelemre költött, magyar költségvetési forrásból ment, ebből semmit nem térített meg az EU – jelentette ki.

Kitért rá: a biztonság szempontjából a külső határok védelme kulcsfontosságú, ezért Magyarország örül, hogy a Frontexre vonatkozó javaslatból kikerültek a többlethatáskörök.

Megjegyezte: helyes, hogy minden uniós tagállam szabadon dönthet, hogy bizonyos forrásokat mire fordít, de nem a bevándorlók integrációjára kellene fordítani az agrártámogatásokat, hanem az agráriumra.

Magyarország elutasítja a bevándorlást, és elvárja, hogy az EU ne támogassa, hanem tegyen meg mindent az illegális bevándorlás ellen – mondta. Hozzátette: a bevándorlást támogató NGO-k támogatása az illegális bevándorlás segítése.

Naponta indulhatna légi járat a Székelyföldre?

A Notre-Dame székesegyház újjáépítéséhez nyújtott magyar kormányzati segítségre vonatkozó kérdésre a miniszter azt mondta, a magyar állam kész segíteni, ha Franciaország jelzi, milyen segítséggel állhatunk rendelkezésre.

Arról is beszélt, hogy találkoztak a ferihegyi repülőtér tulajdonosával, és közölték, hogy december 31. után nem állhat fenn a jelenlegi állapot, hogy konténerekben kell várakozniuk az utasoknak. Hozzátette: Fürjes Balázs államtitkár vezetésével 77 pontból álló követeléseket fogalmaztak meg és egyértelművé tették, hogy „nagyon nehéz lesz a reptér tulajdonosainak haszonra szert tenni, hogy ha ilyen színvonalon nyújtanak szolgáltatást”.

Jó lenne, ha állami tulajdonban lenne a repülőtér, de a magyar államnak nehéz lenne előteremtenie azt a körülbelül hárommilliárd eurót, amennyibe a repülőtér kerülhet – vélte.

Szólt arról, hogy régóta kérik a Wizz Air légitársaságot, hogy lehessen naponta Székelyföldre repülni, és ha ehhez az államnak segítséget kell nyújtania, akkor nyitottak a tárgyalásokra.

