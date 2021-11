Félő, hogy ha a baloldal jut hatalomra, a lakásügyi kedvezmények semmivé válnak

„Eddig megközelítőleg kilencszázmilliárd forint igény érkezett be a lakosságtól a 2015 óta élő különféle otthonteremtési lehetőségekre” – mondta a Mediaworks Hírcentrumának a pénzügyminiszter helyettese. Tállai András hozzátette: manapság a támogatások különféle formái segítik a saját ingatlanra vágyó családok dolgát, de a múlt eseményei arra engednek következtetni, hogy ez a helyzet azonnal megváltozik, ha a baloldal kerül hatalomra. Az államtitkár szerint ilyen értelemben a családok a saját jövőjükről szavaznak 2022-ben.

A tavaszi országgyűlési választások egyik hangsúlyos témája lesz a lakhatás kérdése, ebből kiindulva arra kértük a pénzügyminiszter helyettesét, foglalja össze, hogy a 2010 óta tartó három parlamenti ciklus döntései alapján mit mutathat fel a kormány ebben a kérdésben.

„Mint mindig, most is érdemes a kiindulóponttal kezdeni. Bemutatni, milyen mélységes mély gödörbe lökte a lakás, a lakhatás ügyét is a Gyurcsány Ferenc vezette baloldal a kétezres években”

– kezdte a Mediaworks Hírcentrumának adott válaszát Tállai András. Az államtitkár felidézte: az első Orbán-kormány otthonteremtési programjával több százezer család tudott a lakáskörülményein javítani. „A szocialista kormány 2003 közepétől szigorította a lakástámogatások feltételeit, majd korlátozta a lakáshitelek után járó adókedvezményt, amelyet 2007-ben teljesen meg is szüntetett. 2009-ben a szocpol és a kamattámogatások eltörlésével lényegében az egész lakástámogatási rendszert kivégezték” – emlékeztetett Tállai András, hozzátéve: a baloldal választási ígéretei között akkor is szerepelt a támogatások megtartása, bővítése. „Ugyanilyen módon jártak el a ma általuk oly nagyon szorgalmazott bérlakásépítések kapcsán is” – folytatta a miniszterhelyettes. Az első Orbán-kormány bérlakásprogramja részeként hatvanmil­liárd forintból 12 ezer bérlakás létesült.

Ezt a programot a szocialista vezetésű kormány megszüntette. A baloldal bérlakásprogramjából pedig szinte semmi nem valósult meg: 2002–2010 között nem egészen 0,3 milliárd forintot költöttek bérlakásprogramjukra. Röhejes nagyságú összeg

– fogalmazott a miniszterhelyettes.

Ezután arról beszélt: a baloldal a választási kampányokban mindig megígéri, hogy majd javít a családok lakhatási feltételein, bérlakásokat is ígér tízezres nagyságrendben, de a múlt történései azt mutatják, ezeknek a kampányszövegeknek nem szabad hinni. Tállai András szerint nagy kérdés az is, hogy a baloldal megtartaná-e az elmúlt tíz évben bevezetett lehetőségeket.

A Fidesz–KDNP-kormány új otthonteremtési programot indított: 2015. július 1. és 2021. október vége között közel kétszázezer család csokkérelmét fogadták be majdnem 633 milliárd forint összegben. Az otthonteremtést a kistelepüléseken elősegítő, úgynevezett falusi csokra 2021. április vé­géig több mint 144 milliárd forint összegű támogatási kérelmet fogadtak be, s további 13,5 milliárd forint falusi adó-visszatérítési támogatásra érkezett igény. A lakáscélú kölcsöntartozással rendelkező, további gyermeket vállaló családoknak nyújtott törlesztési támogatásra fordított állami kiadás ebben az évben eléri a 27 milliárd forintot

– sorolta a miniszterhelyettes. A sor azonban itt nem ér véget – tette hozzá. 2021. január 1-jével a kormány tovább bővítette az otthonteremtési programot: ismét él az ötszázalékos kedvezményes lakásáfakulcs, ezenfelül a gyermekes családok áfamentesen vásárolhatnak új lakást. További kedvezmény, hogy a csokot igénylő családoknak a megvásárolt lakásuk után illetékmentesség jár. Emellett a lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséhez nyújtott támogatás igénybevételi lehetőségei is szélesednek azáltal, hogy egyszerre fennálló több hiteltartozásra is érvényesíthető a támogatás. – S akkor még nem beszéltünk a 2021. január 1-vel útjára indult otthonfelújítási programról. Ennek segítségével több százezer család újíthatja fel, korszerűsítheti lakását – eddig több mint 122 milliárd forint összegű támogatási kérelem érkezett be.

Tállai András szerint félő, hogy ha 2022-ben a baloldal jut hatalomra, ezek a kedvezmények semmivé válnak.

„Jól látható, hogy Gyurcsányéknak az otthonteremtés csak ellenzékben fontos, kormányon építés helyett csupán rombolnak és megszorításokat vezetnek be”

– fogalmazott a miniszterhelyettes. Szerinte mindezek miatt sok családnak hatalmas téttel bír majd a jövő évi voksolás.

