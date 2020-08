Így vágják át az időseket az unokázós csalók (videó)

Elkapták az unokázós csalásokra szakosodott budapesti nyomozók J. Lászlót, amint a II. kerületben egy 74 éves asszonytól húszmillió forint értékben vette át a kicsalt készpénzt és ékszereket – jelentette be az augusztus 11-i sikert Nagy-Kovács Dávid őrnagy, a Budapesti Rendőr-főkapitányság alosztályvezetője.

A rendőrség bemutatott egy hangfelvételt is, amelyen az unokázós csaló előbb sikertelenül próbál becsapni egy idős nőt, majd második áldozatát már sikeresen ráveszi, hogy szedje össze a lakásban lévő készpénzt és ékszert, csomagolja be és egy reklámszatyorban dobja ki neki az ablakon – írja a Magyar Nemzet.

A trükk rendszerint az, hogy idős ember gyermekeként vagy unokájaként jelentkezik a bűnöző telefonon, azzal, hogy balesetet szenvedett és azonnal ki kell fizetnie a kárt, amit okozott, mert egyébként a károsult nagyon elbánik vele.

A viktimológia (áldozattan) szerint az idős emberek jóhiszeműségük, segítőkészségük és esetenként életkorukból adódó meggyengült egészségi állapotuk miatt kiemelten veszélyeztetettek.

A BRFK unokázós csalókra szakosodott alosztályának nyomozói a közelmúltban tudták meg, hogy a budapesti J. László egy II. kerületi idős nőtől készül átvenni egy nagyobb pénzösszeget. A nyomozók a férfit azt követően fogták el, miután megszerezte a húszmillió forint értékű valutát és ékszereket.

A XIII. kerületi rendőrök július 28-a óta nyomoztak az akkor még ismeretlen tettes ellen, aki elfogásáig három másik idős nyugdíjastól szerezte meg megtakarított pénzét, családi ékszereit. A bűncselekmények elkövetésével gyanúsítható J. Lászlót a nyomozók két hét alatt azonosították és fogták el.

A nyomozás adatai szerint a sértetteket J. László jelenleg még ismeretlen társa hívta fel vezetékes telefonjukon és az idősek megtévesztésére minden esetben ugyanazt a sémát alkalmazta:

Az álrendőr a beszélgetés közben kifaggatta az időseket családtagjaikról, így sokszor maguk a sértettek árultak el olyan információkat, amelyet a csalók a beszélgetés során felhasználtak, hogy még hitelesebbé tegyék a kitalált történetet.

Az áldozatok meggyőzése érdekében volt, hogy a hívó átadta a telefont mellette lévő társának, aki a sértettektől megszerzett információkat felhasználva eljátszotta a bajba került rokont; így a stressztől és a jól koreografált történettől az idősekben fel sem merült a gyanú, hogy egy megszervezett csalás áldozatai lettek.

A BRFK unokázós nyomozócsoportja a zseblopási alosztály nyomozóival közösen fogták el J. Lászlót, akit előállították a XIII. kerületi Rendőrkapitányságra, ahol négyrendbeli csalás megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A bíróság augusztus 14-én J. László bűnügyi felügyeletét rendelte el, holott a rendőrség szükségesnek tartja a letartóztatását.

A nyomozók az idős nőnek a tettes által kicsalt valutát és ékszereket hiánytalanul visszaadták. A rendőrök J. László még ismeretlen társai ellen jelenleg is nyomoznak.

Ön se váljon áldozattá!

A szakemberek szerint a legfontosabb, hogy az idős emberek azonnal ellenőrizzék a hívás valóságtartalmát. Hívják fel azt a hozzátartozót, akire a telefonáló hivatkozik; ha nem sikerül elérni, és megismétlődik a pénzt kérő hívás, kérjenek néhány óra türelmet azzal, hogy még össze kell szedni a pénzt. Közben gondolják végig, pontosan mit mondott a jelentkező. Ha gyanúként felmerül, hogy bűncselekmény áldozatává válik, azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon! Forró nyomon az egész bandát el tudják fogni a nyomozók. A rendőrség az idősek családját, közvetlen ismerőseit is összefogásra kéri: figyeljenek idősebb hozzátartozóikra, akik gyakran betegségekkel is küszködnek. Ha szükséges, mindennap hívják fel rokonuk, ismerősük figyelmét a fentiekhez hasonló történetekre, bűnelkövetési módszerekre, és mondják el nekik a rendőrség tanácsait, intelmeit. Akár visszatérően is figyelmeztessék az idős hozzátartozójukat, hogy ne beszéljenek idegenek előtt, nyilvános helyen magánügyeikről, mert bűnözők is felhasználhatják az információkat. Soha ne nyissanak ajtót idegeneknek, és bármilyen indokra is hivatkoznak, ne adjanak nekik pénzt. Gyanús idegenek látogatása esetén jegyezzék meg a személyleírásukat, esetleg a gépjármű rendszámát.