Extra nyugdíj: a postás idén négyszer csenget

Összesen négy alkalommal juthatnak idén extra állami juttatáshoz a nyugdíjasok – ennek okai között a gazdaság jó teljesítménye mellett az infláció alakulása és érdekes módon a pandémia is megtalálható. Két kifizetést már kézhez is kaptak az érintettek, a másik kettő novemberben fut be a több mint 2,5 millió címzetthez. A Mediaworks Hírcentrumának nyilatkozva a pénzügyminiszter helyettese a számok kapcsán azt mondta: akárhogy is drukkolt a baloldal a járványnak, a pusztulásnak, Magyarország az egyik győztese lehet a kilábalás időszakának. Tállai András megjegyezte: a gazdasági sikerekből a nyugdíjasok is kellően részesülnek.

Ezt ne hagyja ki! Újabb gimnáziumról derült ki az LMBTQ-érzékenyítés Válságos időszakokban rendre szóba kerül az állami juttatások sorsa, s általában arról esik szó, ki mennyivel kap kevesebbet. Egészen más helyzetben vannak ugyanakkor most a hazai nyugdíjasok: bár az utóbbi másfél év válságos időszakot hozott, az idősek mégis a korábbiaknál többször, szám szerint négy alkalommal juthatnak pluszjuttatásokhoz – írja a Magyar Nemzet. A kifizetések ütemezését, összegeit és indokait a pénzügyminiszter helyettese mutatta be. 13. havi nyugdíj Az első extra kifizetés az esztendő elejére esett, akkor folyósította az állam a visszaállított 13. havi nyugdíj első összegét. A juttatás korábban már része volt a magyar nyugdíjrendszernek, az előző válság idején, 2009-ben ugyanakkor úgy határozott az akkori balliberális kormánytöbbség, hogy az általános nadrágszíjhúzásból a nyugdíjasokat sem hagyja ki, s elvonta tőlük a 13. havi nyugdíjat. – A Fidesz–KDNP-kormány a koronavírus-járvány kitörése után határozott arról, hogy négy lépcsőben visszaállítja a kifizetést, nem utolsósorban amiatt, hogy a pandémia időszakát könnyebb vészeljék át az érintettek – mondta Tállai András államtitkár. Az első utalásra idén februárban sor is került, akkor a havi nyugdíj egynegyed részét kapták meg a nyugdíjasok, ami a költségvetésnek mintegy 87 milliárd forintos kiadást jelentett – s értelemszerűen ennyi bevételt a több mint két és fél millió jogosultnak. Jövőre a havi nyugdíj fele, egy évvel később a háromnegyede érkezik majd meg, 2024-ben és azt követően pedig már a teljes összeggel számolhatnak az érintettek. Nyári nyugdíjemelés A következő soron kívüli juttatást nyáron folyósította az állam, akkor az infláció adott okot az extra kifizetésre. Ehhez érdemes felidézni, hogy a törvény szerint a nyugdíjak rendszerint az infláció tervezett mértékével emelkednek januárban. Ennek menete, hogy a pénzügyi kormányzat az előző évben megbecsüli, mennyi lehet idehaza a pénzromlás, s ezzel egyezik meg a következő évi rendes nyugdíjemelés mértéke. Ha pedig az infláció utóbb mégis magasabb lenne, akkor novemberben – az év elejére visszamenőleg – kiegészítő nyugdíjemelés kompenzálja a hiányt. Ez azt is jelenti, hogy az idősek egy összegben megkapják az emelést. Tavaly, a pandémia előtt a kabinet úgy számolt, hogy idén háromszázalékos lehet az infláció, így ennyivel nőttek az év elején az idősek járandóságai. Azonban a világjárvány itt is közbeszólt, a mérték nagyobb lett. – A kormány a nyáron szokatlan intézkedést hozott: nem várta meg a novembert, hanem évközi kiegészítő nyugdíjemelésről rendelkezett – idézte fel a miniszterhelyettes. Ennek nyomán a nyugdíjakat júniusban 0,6 százalékkal felemelték, a januártól járó emelést pedig egy összegben kifizették a jogosultaknak. A juttatás összesen 26 milliárd forintot jelentett. Novemberi kiegészítés A külön összegek sora novemberben bizonyosan folytatódik, mindenképpen számítani lehet például újabb kiegészítő emelésre, az infláció ugyanis magasabb lehet, mint 3,6 százalék. Erről Varga Mihály az Origónak még a jú­liusban adott interjúban beszélt részletesen. A pénzügyminiszter akkor kifejtette, hogy a drágulásnak nemzetközi mozgatórugói is vannak. – A koronavírus miatti leállások után most indítják újra a gazdaságokat szerte a világban, a kínálat azonban több esetben ezzel nem tud lépést tartani, ­emiatt bizonyos árucikkekből, alapanyagokból átmeneti hiány alakul ki. Ez emeli az árakat – magyarázta a miniszter, majd leszögezte: a nyugdíjasok nem lehetnek a koronavírus okozta globális válság kárvallottjai. Közölte azt is, hogy a tárca számításai szerint idén 4,2 százalék lehet idehaza az infláció. Ha a kormányzatnak ezt a számot kell alapul vennie, akkor novemberben újabb 0,6 százalékos kiegészítő nyugdíjemelés jöhet, amely ismét 26 milliárd forint körüli összeget jelenthet a nyugdíjasoknak. Prémium, újra Szintén novemberben válhat esedékessé a nyugdíjprémium. Ez a juttatás – leegyszerűsítve – akkor jár, ha a gazdasági növekedés túllépi a 3,5 százalékot, ami bizonyosan teljesül majd. A kormányzati számítások már nyár elején is 6,5 százalékos éves bővülést valószínűsítettek, amit csak megerősíthetett a statisztikai hivatal minapi közlése, amely majdnem 18 százalékos második negyedévi GDP-emelkedésről szólt. Korábban, a 2021-es költségvetés tervezésekor a kormány erre a célra félre is tett több mint ötvenmilliárd forintot. Az idősek egyébként az elmúlt években már megismerhették ezt a juttatási formát. – Az állam először 2017 végén juttatott prémiumot a nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek, de megtette ezt 2018-ban és 2019-ben is – emlékeztetett az államtitkár. Tavaly a koronavírus-járvány miatt zsugorodott a magyar gazdaság, ez elvitte a nyugdíjprémiumot is, idén ellenben már nemigen lehet akadálya a kifizetésnek. Mindez együttesen azt jelenti, hogy idén négy alkalommal érkezhet külön juttatás az időseknek, a több mint két és fél millió jogosult összesen legalább kétszázmilliárd forinthoz juthat. Kár a baloldali gőzért – Világosan látszik, hogy a kormány komolyan gondolja az ígéretét, s nem csak a levegőbe beszél. Minden társadalmi rétegnél, így a nyugdíjasoknál is igyekszünk ellensúlyozni a koronavírus-járvány miatt jelentkező anyagi és más terheket. Nem hagyjuk őket magukra, mint azt annak idején Gyurcsányék tették – fogalmazott az idei külön juttatásokkal kapcsolatban a pénzügyminiszter helyettese. Tállai András felidézte: az akkori balliberális kormány 2009-ben mindenféle lelkiismeret-furdalás nélkül szabadította rá a legbrutálisabb megszorításokat a válság miatt egyébként is nehéz helyzetben lévő társadalomra. – Elvették a 13. havi nyugdíjat, adót emeltek, csökkentették a szociális juttatásokat, és mindennek a tetejébe országos ingatlanadót vezettek be. S most ugyanők mondják, hogy a kormány keveset ad. Ők, akik mindenben akadályozták a mostani helyzet rendezését, a gazdaság újraindítását is – mondta az államtitkár. Hozzátette: akárhogyan is drukkolt a baloldal a járványnak, a pusztulásnak, Magyarország az egyik győztese lehet a kilábalás időszakának. A második negyedévben rekordmértékben nőtt a magyar gazdaság, a sikereket a baloldal ellenkampánya semmiképpen sem tudja megakadályozni – fogalmazott Tállai András, majd hozzáfűzte: az ország sikereiből, a gazdaság jó szerepléséből a nyugdíjasok is kellő mértékben részesülni fognak. Borítókép: Erzsébet-utalványt kézbesít egy postás egy XIII. kerületi nyugdíjas lakosnak Budapesten 2017. december 7-én