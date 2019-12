Exit poll: Asraf Gáni nyerte az afganisztáni elnökválasztást

Az előzetes eredmény szerint a hivatalban lévő Asraf Gáni államfő megszerezte a voksok 50,6 százalékát a szeptemberben tartott elnökválasztáson, így már az első fordulóban újraválasztották Afganisztán elnökévé – jelentette be vasárnap a helyi választási bizottság Kabulban.

Afganisztánban szeptember 28-án tartottak elnökválasztást, ám az eredmény ismertetése állítólagos visszaélések és technikai problémák miatt eddig váratott magára. Az eredmény ellen a többi jelölt még jogorvoslattal élhet, így még nem végleges.

Gáni kihívója ismét Abdulla Abdulla miniszterelnök volt, aki korábban bejelentette, hogy nem ismeri el az eredményt, és a voksok újraszámolását is megakadályozta, mert azt követelte, hogy semmisítsenek meg mintegy 300 ezer olyan voksot, amelyeket szerinte jogellenesen vettek figyelembe. Abdulla az előzetes eredmény szerint 39,5 százalékot kapott.

Abdulla Abdulla legutóbb is megmérette magát Gánival szemben az elnökválasztáson, és akkor is csalást kiáltott, és nem ismerte el a voksolás eredményét. A választást követően akkor nem is hirdettek eredményt, hanem Gáni és Abdulla megállapodott a hatalommegosztásban. Így lett Gáni államfő, Abdulla pedig miniszterelnök.

A romló biztonsági helyzet és a politikai rendszerbe vetett bizalom széles körű megingása miatt nagyon alacsony volt a részvétel az elnökválasztáson. A 13,5 millió választásra jogosult közül 9,6 millióan regisztráltak az elnökválasztásra, ám a választási bizottság végül csak 1,8 millió érvényes voksot tudott összeszámolni.