Európa Tanács: a török börtönök többsége még mindig túlzsúfolt

A török hatóságok csak részben hajtották végre az Európa Tanács kínzásellenes bizottsága (CPT) ajánlásait, a büntetés-végrehajtási intézmények többsége ugyanis még mindig túlzsúfolt, a fogvatartottaktól pedig gyakran tagadják meg a jogot, hogy rokonaik vagy ügyvédjeik meglátogathassák őket – áll a strasbourgi székhelyű Európa Tanács illetékes bizottságának szerdán közzétett jelentésében.

A tanács törökországi börtönviszonyokat vizsgáló szakbizottsága 2019-es látogatásának eredményeit összegző jelentés szerint a legtöbb bv-intézmény jelentős hiányosságokkal küzd, a feltételek csak rövid távú, legfeljebb 24 órás fogva tartáshoz megfelelőek.

Néhány kivételtől eltekintve a meglátogatott intézmények celláiba nem vagy csak korlátozottan jut természetes fény. Nem minden intézményben teszik lehetővé a fogvatartottak szabadtéri mozgását, és van olyan, ahol zsúfolt cellákban helyezik el őket.

A küldöttség által megkérdezett fogvatartottak többsége szerint a személyzet megfelelően bánik velük, de nagy számban voltak olyanok, akik arról számoltak be, hogy túlzott erőszakot alkalmaztak vele szemben. Néhányan azt is állították, hogy a rendőrök a verés mellett áramütést is alkalmaztak, különösen kihallgatáskor, az általuk elvárt vallomások vagy információk kikényszerítésére. A nők között volt olyan, akit veréssel és nemi erőszak elkövetésével fenyegettek meg.

A CPT aggodalmát fejezte ki az ország börtönszükségleteinek az elmúlt években tapasztalt növekedése miatt. Azt közölték, hogy amíg 2005-ben mintegy 56 ezer embert tartottak fogva Törökországban, addig számuk 2013-ra 132 ezerre, 2019-ben pedig 221 ezerre emelkedett. A török hatóságok szerint az elkövetkező években a fogvatartottak száma növekedni fog, ezért 2021-ig 228 börtön épül az országban.

Az idegenrendészeti törvény alapján fogva tartott külföldi állampolgárok esetében a jelentéstevők elismerték a török hatóságok előtt álló, a migráció okozta kihívásokat és erőfeszítéseket a menekültek befogadását illetően. Megjegyezték, hogy több, lakhatásra alkalmatlan központot bezártak, és a megkérdezett külföldi állampolgárok többsége pozitívan nyilatkozott az intézményi személyzet bánásmódjáról. Néhány fogvatartott azonban fizikai és verbális bántalmazásról számolt be.

Az Európa Tanács szakértői jelentésükben arra szólították fel a török hatóságokat, hogy tegyenek összehangolt intézkedéseket a börtönök túlzsúfoltságának felszámolására, biztosítsanak legalább négy négyzetméteres területet egy-egy ember számára. Ezenkívül az ügyészséggel és az igazságügyi hatóságokkal közösen hozzanak megfelelő intézkedéseket a szükségtelen letartóztatások elkerülésére.