Ellepték a migránsok a La Manche csatornát

Az elmúlt hétvégén rekordszámú migráns próbált meg átkelni a La Manche csatornán Franciaországból Angliába, a francia hatóságok több mint 150 embert mentettek ki a tengerből – számolt be róla a V4NA Hírügynökség.

Idén ugrásszerűen megnőtt azoknak az illegális migránsoknak a száma, akik ily módon próbálnak meg átjutni Angliába mindenféle összetákolt úszó alkalmatosságon, saját életüket kockára téve.

– írja a Le Parisien. Hozzáteszik, hogy az illegális migránsok száma előreláthatóan tovább fog nőni, mivel nyáron mindig többen próbálnak meg a tengeren keresztül elérni Anglia partjait.

A francia hatóságoknak rendkívül mozgalmas hétvégéjük volt, pénteken 111 migránst, köztük nőket és gyerekeket mentettek ki a vízből Calais közelében, a Pas-de-Calais megyében lévő Sangatte és a Nord megyei Ruytingen nevű település között.

[ #Sauvetage ] 111 migrants dans le détroit du Pas-de-Calais par l’Abeille Languedoc, le Cormoran et l’🚁 Dauphin de la @MarineNationale , les @SauveteursenMer Dunkerque et Calais et la Scarpe de @gendarmerie maritime, sous coordination du #CROSS Gris-Nez ➡️ https://t.co/p3fGN3fW2Q pic.twitter.com/lkelEvHYky

Másnap sem volt megállás, ugyanis további 47 menekültet halásztak ki a tengerből a megyei hatóságok tájékoztatása alapján.

[ #Sauvetage ] de 47 migrants entre Le Touquet et Gravelines par l’Abeille Languedoc et le Cormoran de la @MarineNationale , le Jacques Oudart Fourmentin de la @douane_france et la Scarpe de la @gendarmerie maritime, sous coordination du #CROSS Gris-Nez ➡️ https://t.co/fNaQFQ2OQW pic.twitter.com/1B8yVBKRbF

Az utóbbi időben megnövekedett migránsáradat miatt úgy döntöttek a brit hatóságok, hogy szigorításokat fognak bevezetni mind az illegális bevándorlókkal, mind az embercsempészekkel szemben. Jelenleg hat hónap börtönbüntetés jár egy illegális migránsnak, ha a brit hatóságok kézre kerítik, ezt azonban négy évre emelnék fel.

Priti Patel külügyminiszter Twitter-bejegyzése szerint “ami sok, az sok”, ezért a héten előterjesztik a Borders Bill elnevezésű törvényjavaslatot, mely a szigorú, ám igazságos New Plan for Immigration bevándorlási terv részeként lehetővé tenné az embereket kizsákmányoló embercsempész bandák nyomon követését, valamint szigorúbb büntetéssel megakadályozná az illegális belépést az Egyesült Királyság területére.

Enough is enough.

Next week we’ll introduce the Borders Bill to go after these gangs exploiting people & deter illegal entry with tougher criminal offences for those attempting to enter the UK illegally.

Part of our firm but fair #NewPlanForImmigration🇬🇧 https://t.co/dXmxFvAfca

— Priti Patel (@pritipatel) July 4, 2021